Horber Tennis Stadtmeisterschaften: Rückblick auf eine Nerven- und Wetterschlacht

1 Sie kamen aufs „Siegertreppchen“: die erfolgreichen Erwachsenen bei den Tennis Stadtmeisterschaften. Foto: Florian Ganswind

Der Finalsonntag der Horber Tennis-Stadtmeisterschaften hatte es in sich. Vor allem das Herren 40-Finale war ein Wechselbad der Gefühle – so wechselhaft wie das Wetter.









Link kopiert



TC Nordstetten gegen TC Bildechingen – das versprach schon eine gewisse Würze für diese Herren 40-Partie. Denn so manches umkämpfte Derby liegt in all den Jahren der Stadtmeisterschaften hinter den beiden Mannschaften bei den Herren. Und so gingen ab und zu die Emotionen etwas hoch im ersten Einzel zwischen Matthias Guth aufseiten der Nordstetter und Roger Nauer vom TCB.