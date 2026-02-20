Horber Stiftungsdirektor: Bodenständig und in Horb verwurzelt

Am 1. März wird Thomas Müller, Direktor der Katholischen Spitalstiftung Horb, im Rahmen eines Gottesdienstes aus seinem Amt verabschiedet.
Müller war 40 Jahre bei seinem Arbeitgeber, der Katholischen Spitalstiftung Horb, beschäftigt, und wenn man dem Begriff Kontinuität einen Namen geben müsste, dann wäre Müller wirklich passend. 40 Jahre bei ein und demselben Arbeitgeber, 40 Jahre glücklich mit der gleichen Frau verheiratet, 50 Jahre Chorgesang – bei der „Freundschaft“ Talheim und im Kirchenchor – und seit seiner Geburt vor 64 Jahren im gleichen Ort wohnhaft – mehr Beständigkeit geht nicht.