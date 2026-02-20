Horber Stiftungsdirektor: Bodenständig und in Horb verwurzelt

Müller war 40 Jahre bei seinem Arbeitgeber, der Katholischen Spitalstiftung Horb, beschäftigt, und wenn man dem Begriff Kontinuität einen Namen geben müsste, dann wäre Müller wirklich passend. 40 Jahre bei ein und demselben Arbeitgeber, 40 Jahre glücklich mit der gleichen Frau verheiratet, 50 Jahre Chorgesang – bei der „Freundschaft“ Talheim und im Kirchenchor – und seit seiner Geburt vor 64 Jahren im gleichen Ort wohnhaft – mehr Beständigkeit geht nicht.

„Ich bin bodenständig und an meinem Heimatort verwurzelt“, sagt er von sich selbst.

Gelernt hat er nach dem Abitur Einzelhandelskaufmann bei der Firma Fink . Zuerst im Laden im Reibegässle 6 (jetzt Tafelladen) und nach dem Umzug, den er als spannendes Erlebnis noch im Gedächtnis hat, oben auf dem Hohenberg. Seine Prüfung bestand er mit Bravour als einer der besten Lehrlinge seines Jahrgangs.

Aufstieg in der Stiftung

1986 bewarb er sich bei der katholischen Spitalstiftung auf eine Stelle im Einkauf und Rechnungswesen und wurde genommen. Sein damaliger Chef war Peter Silberzahn, der die Geschicke der Horber Spitalstiftung 34 Jahre lenkte.

„Ab 1987 war ich quasi die rechte Hand von Peter Silberzahn, bildete mich an der WVA Stuttgart berufsbegleitend in sechs Semestern zum Betriebswirt weiter und wurde 2004, als das Horber Krankenhaus in die Verwaltung des Landkreises Freudenstadt überging, zu seinem offiziellen Stellvertreter bestellt, da Werner Straub, der diese Stelle bisher innehatte, mit nach Freudenstadt ging“, skizzierte er die ersten Schritte in seiner Karriere.

Heimleiter ab 2008

Als das Altenpflegeheim Bischof Sproll im Oktober 2008 eingeweiht wurde, brauchte die Spitalstiftung einen zweiten Heimleiter. Peter Silberzahn übernahm diese Stelle, und Thomas Müller wurde Heimleiter im Altenpflegeheim Ita von Toggenburg.

Eines der selbstgemalten Bilder von Thomas Müller, die in seinem Büro hängen Foto: Peter Morlok

2018 folgte der große Schritt an die Spitze der Spitalstiftung. Ein Schritt, den er ursprünglich gar nicht geplant hatte, zumal der Kirchengemeinderat den Isnyer Kommunalpolitiker und Musiker Peter Rist als Nachfolger Silberzahns ausgewählt hatte. Aber der singende Interimsdirektor nahm die Stelle nicht an, und Müller ließ sich überreden, sich nun doch zu bewerben.

Seit acht Jahren im Amt

Gegen vier Mitbewerber, darunter auch sein heutiger Stellvertreter und Nachfolger Björn German, setzte er sich durch und führt nun seit acht Jahren ein Unternehmen mit rund 260 Mitarbeitern. Insgesamt sechs Einrichtungen gehören zur Stiftung. Dazu zählen zwei Altenpflegeheime, zwei Tagesstätten sowie die Sozialstation Horb und die Stiftungsliegenschaften mit Wohnungen sowie große land- und forstwirtschaftliche Flächen. Eine dieser Flächen ist der rund 130 Hektar große Wald bei Salzstetten. Dieser Wald stammt noch aus einer Schenkung der Gräfin Ita von Toggenburg, die im Jahr 1387 der Spitalstiftung das „halbe Dorf Salzstetten samt dem Waldstück“ schenkte.

„Wir haben am 29. Januar zusammen mit dem Stiftungsrat und dem Kirchengemeinderat eine Waldführung gemacht und die große Tanne, die dort im Wald steht, als Gräfinnen-Tanne benannt“, freute sich der scheidende Direktor, auf dessen Schreibtisch es noch gar nicht nach Abschied aussieht, obwohl er schon einiges ausgemistet hat, wie er sagte.

Herausfordernde Jahre

Prägende Erlebnisse der letzten Jahre waren die Corona-Krise („die war heftig“), die Sanierung des Altenheimes während des Betriebs, die er rückwirkend als „Operation am offenen Herzen“ bezeichnet, sowie der Erweiterungsbau, der 2025 seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Ein Bau, der Maßstäbe setzte.

Die Verabschiedung von Thomas Müller wird am Sonntag, 1. März, um 10.30 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in der Liebfrauenkirche, der Horber Kappel, gefeiert, und hinterher trifft man sich nebenan zu einem kleinen Imbiss.

Björn Germann wünscht seinem Noch-Chef, mit dem ihn ein freundschaftliches Miteinander verbindet, schon jetzt einen schönen, langen und ruhigen Ruhestand und rät ihm, auch mal Fünfe gerade sein zu lassen.

Vorfreude auf Hobbys und Zeit mit der Familie

Zukunftspläne

„Was machen Sie nach dem 28. Februar, ihrem letzten Arbeitstag? Haben sie keine Angst, dass sie nach so einem erfüllten Arbeitsleben in ein Loch fallen?“ „Da mache ich mir keine Sorgen“, sagt der Bald-Ruheständler. „Ich bin Opa und meine Enkelin ist der Renner“, strahlt Müller voller Vorfreude, der sich auf ein etwas intensiveres Familienleben freut. „Mit meiner Frau Rosemarie, die Krankenschwester im Freudenstädter Krankenhaus ist, kann ich jetzt unter der Woche Tagesausflüge, Wanderungen oder ähnliches unternehmen, und wenn sie am Wochenende schaffen muss, entweder mit meinen zwei Töchtern und dem Enkele oder einem der Chöre unterwegs sein oder bei schönem Wetter mit meiner Vespa durch die Gegend cruisen“, so seine Allheilmittel gegen Ruhestands-Langeweile. „Und ich möchte mich wieder mehr der Malerei widmen“, verrät er im Gespräch. Acrylfarben und Aquarelltechniken nutzt er für seine realitätsnahen Arbeiten, von denen er auch zwei in seinem Büro hängen hat. Die feine Strichführung des Talheimer Malers Wilhelm Klink, dessen Kunst man auch am Horber Rathaus bewundern kann, inspiriert ihn hier ganz besonders, wie er abschließend verrät.