Mit einem Rekordteilnehmerfeld bei den Teams starten die Horber Tennis Stadtmeisterschaften in die kommende Woche. In diesem Jahr ist der TC Nordstetten Veranstalter des Turniers: für Kinder unter zehn bis zu den Herren über 60 Jahren.

Fast alle Wettspiele kommen in die Leistungsklassenbewertung des Deutschen Tennisbunds (außer den U10 Kids und Wettbewerbe mit weniger als drei Teilnehmer:innen). Im Jugendturnier versprechen die Altersklasse U10 männlich und U18 weiblich besondere Spannung, denn hier haben auch die meisten Nachwuchsspieler gemeldet.

Einen Melderekord gibt es im Mixedwettbewerb. Dort spielen 17 Teams um den Titel des Stadtmeisters. Bei den Damenteams starten ebenfalls mehr Teams als im Vorjahr, wobei die Frauen aus Nordstetten und Bildechingen in der Rolle der Favoritinnen sind.

17 Teams haben wie 2023 für den Herrenwettbewerb gemeldet. In den Altersklassen bis einschließlich 40 Jahre werden nach dem sogenannten Kingscup Modus zwei Einzel und ein Doppel gespielt. An Position eins gesetzt ist in diesem Jahr erstmalig wieder der TC Dettingen.

Viel hängt am Ende davon ab, ob Titelverteidiger ASV Rexingen mit dem Collegespieler Lukas Raible antreten kann. Bei den Herren 40 machen vier Vereine den Stadtmeister unter sich aus. Titelverteidiger ist hier der TC Bildechingen. Wer die besten Seniorendoppel in der Tennisstadt stellt, dürfte völlig offen sein. Sowohl bei den Herren 50 als auch Herren 60 könnte es wie im Vorjahr durchaus eine Überraschung geben.

Start am Sonntag

Gespielt wird ab Sonntag, 1. September, um 10 Uhr beim TC Nordstetten, der über die Turnierwoche nicht nur für den sportlichen Teil die Verantwortung trägt. Auch das kulinarische Rahmenprogramm mit zwei festlichen Veranstaltungen zum Ende der Woche sollte viele Zuschauer auf die Anlage locken, heißt es vonseiten der Verantwortlichen.

Teilweise müssen aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen Spiele auf anderen Anlagen ausgetragen werden. Die Horber Tennis Stadtmeisterschaften zählen zu den größten Tennisturnieren in ganz Württemberg. Eine besondere Herausforderung für den HEAD TMS Turnierservice von Frercks Hartwig und Oberschiedsrichterin Hannah Hellstern, die seit Dienstag viel Zeit in die Turnierplanung investieren, so die Verantwortlichen in ihrer Mitteilung.