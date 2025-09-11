Horber Stadtmeisterschaft: Die Tennis-Favoriten sind es gewohnt, Stadtmeister zu werden

Wenn es um die Favoritenrolle geht, sind für Turnierorganisator Frercks Hartwig zahlreiche Titelverteidiger prädestiniert dafür, dieses Jahr erneut zu triumphieren.

Bei der diesjährigen Horber Tennis-Stadtmeisterschaft sind die Topfavoriten zugleich die Titelverteidiger – zumindest nach Ansicht von Frercks Hartwig, dem Organisator des Turniers. „Bei den Herren 60 ist Vorjahressieger Olaf Gläser der Favorit, aber die anderen Horber Spieler können sicherlich gut mithalten“, legt sich Hartwig bei der ältesten Altersklasse der Männer fest.

Breites Turnieraufgebot Gespielt wird in den Ü-Klassen 60, 50 und 40 – sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Dasselbe gilt für die Wettbewerbe Einzel, Doppel und Mixed. „Im Mixed-Aktive-Doppel sind Marcella Häupl und Matthias Guth die amtierenden Titelverteidiger und mit Sicherheit erneut unter den Favoriten“, ist sich der Vereinstrainer des Jahres 2024 sicher.

Wie der Name „Mixed“ bereits vermuten lässt, treten hier gemischte Doppel-Teams aus jeweils einem Mann und einer Frau an. Das Mixed wird in zwei Leistungsklassen ausgetragen. Auch die Jugend ist zahlreich vertreten: Von der U10 bis zur U18 sind fast 60 Juniorinnen und Junioren in zehn Einzelspielklassen gemeldet.

Jugendspieler mit „ordentlichem Niveau“

Bei der Favoritenfrage tat sich Hartwig allerdings etwas schwerer: „Die U14 hat ganz starke Spieler dabei. Noah Spengler und Joris Ganswind spielen auf einem ordentlichen Niveau und haben auch schon gut gegen die Herren mithalten können.“ Beide starten für den TC Bildechingen.

In den übrigen Altersklassen fiel es Hartwig noch schwerer, mögliche Favoriten zu benennen: „Die anderen Jugendklassen sind relativ ausgeglichen, da gibt es für mich keine klaren Favoriten.“

Drei Plätze stehen zur Verfügung

Nicht im Favoritenkreis vertreten ist U18-Spielerin Marie Kiefer, die krankheitsbedingt ausfällt. Damit wurde der Titel in der U18 weiblich zwischen Anni Hellstern und Xenia Bronner entschieden, in dem sich Erstere durchsetzte. Bei der männlichen U18 siegte Tom Thurau gegen Luis Schliep.

Gespielt wird auf den Plätzen in Dettingen, Rexingen und Horb – denn das regnerische Wetter hat sich dieses Jahr gegen einen reibungslosen Turnierablauf entschieden.