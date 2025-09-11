Horber Stadtmeisterschaft: Die Tennis-Favoriten sind es gewohnt, Stadtmeister zu werden

Wenn es um die Favoritenrolle geht, sind für Turnierorganisator Frercks Hartwig zahlreiche Titelverteidiger prädestiniert dafür, dieses Jahr erneut zu triumphieren.
Bei der diesjährigen Horber Tennis-Stadtmeisterschaft sind die Topfavoriten zugleich die Titelverteidiger – zumindest nach Ansicht von Frercks Hartwig, dem Organisator des Turniers. „Bei den Herren 60 ist Vorjahressieger Olaf Gläser der Favorit, aber die anderen Horber Spieler können sicherlich gut mithalten“, legt sich Hartwig bei der ältesten Altersklasse der Männer fest.