Wenn Mitte März allmählich die ersten Skiressorts wieder ihre Lifte schließen, ergreift der Horber Schneesport-Club noch einmal die letzten Gelegenheiten. Dieses Jahr hat er gleich zwei besondere Tagesausfahrten veranstaltet.

So ging es am vergangenen Samstag mit zwei vollen Bussen ins Montafon Silvretta Skigebiet.

Bei bestem Wetter und Neuschnee der vorherigen Tage gingen die Horber Wintersportler ihrer Leidenschaft nach. Gemäß dem Namen der Ausfahrt „Pistenfieber“ konnte am Nachmittag bei dem Konzert des Künstlers Kamrad in der Bergpanoramakulisse mitgefiebert werden.

Gute Laune im Tal

Durch den aufsteigenden Nebel zog es einige wieder vom Berg ins Tal. Dorthin folgte jedoch die gute Laune, und so konnte der Abend beim Après-Ski ausklingen. Wer es ruhiger vermochte, verbrachte die Stunden bis zur Rückfahrt mit netten Gesprächen beim Bus.

Beim Mittagessen auf der Terrasse des Muttjöchels Foto: Heike Winter-Saur

Das sonnige Bergwetter der vergangenen Tage nutzten auch die Schneesportlerinnen bei der Ladies’-Day-Ausfahrt am Dienstag zum Sonnenkopf aus, welcher seinem Namen alle Ehre machte. Insgesamt 27 Teilnehmerinnen ergriffen die Chance, zum elften Mal den traditionellen Skitag nur für Damen der Organisatorin Heike Winter-Saur zu erleben.

Keine Wartezeiten

Die freien Pisten unter der Woche führten zu keinen Wartezeiten an den Liften, einem gemeinsamen Mittagessen auf der Sonnenterasse des Muttjöchel und viel guter Laune. Zum Abschluss erhielten die Teilnehmerinnen noch ein kleines Präsent. Eine Wiederholung im Jahr 2026 ist bereits wieder geplant, so Heike Winter-Saur.

Der Schneesport-Club Horb veranstaltet in dieser Saison noch die traditionelle Tagesausfahrt zum Saisonende nach Ischgl am 5. April.

Die Teilnehmerinnen am sonnigen Sonnenkopf Foto: Heike Winter-Saur

Außerdem lädt der Verein alle Mitglieder, Gönner und Freunde des Schneesports zur Hauptversammlung am Gründonnerstag, 17. April, ein. Die Versammlung wird im Steiglehof stattfinden und online übertragen werden. Für die Teilnahme an beiden Varianten wird um eine Anmeldung gebeten. Auf der Tagesordnung steht insbesondere die Wahl des 2. Vorsitzenden. Anträge zur Tagesordnung müssen bis spätestens eine Woche vor der Jahreshauptversammlung schriftlich beim 1. Vorsitzenden eingereicht werden. Verspätet eingehende Anträge werden nicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt, so der Verein.