14 Entlang der Turnierwiese zog sich der Flohmarkt. Foto: Morlok

Kunst, Klamotten, Krimskrams: Viele Händler boten am Samstag auf der Neckarwiese ein breites Warenspektrum an.









Die Horber Turnierwiese verwandelte sich am Samstag in ein Eldorado für Schnäppchenjäger. Mit dem Okay des Horber Stadtmarketings hatte die NMV-Marktagentur, die Flohmärkte in Baden-Württemberg und Teilen von Bayern veranstaltet, diese beliebte Art des Handelns in die Kernstadt gebracht. In früheren Jahren fand einmal ein Flohmarkt auf der Inselspitze statt.