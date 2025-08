Mit großer Freude und ein wenig Stolz verkünden die Realschule Horb und die Gemeinschaftsschule Horb die Einweihung ihres neuen, modernen Fahrradabstellplatzes.

In der Mitteilung der Schulen heißt es: „Dieses Projekt, das in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, dem Bauhof, der Realschule Horb und der Gemeinschaftsschule Horb realisiert wurde, ist ein bedeutender Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität.“ Es soll nicht nur die Infrastruktur der Schulen bereichern, sondern auch als leuchtendes Beispiel für gemeinschaftliches Engagement und nachhaltige Entwicklung in der Region dienen.

Bauzeit betrug vier Jahre

Die Bauzeit des Projekts betrug insgesamt vier Jahre, zu Beginn der Planungszeit im Jahr 2021 wurde das Projekt von Nina Ledermann, Leiterin des Mobilitätsmanagements, betreut.

Aufgrund von Zuständigkeitsänderungen und Lieferengpässen kam es immer wieder zu Verzögerungen. Dennoch konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen und der Abstellplatz rechtzeitig zur feierlichen Einweihung fertiggestellt werden.

Höhepunkt des Schulradelns

Die Einweihung der Fahrradabstellanlage war der Höhepunkt des dreiwöchigen Schulradelns, das vom 29. Juni bis zum 19. Juli stattfand und viele teilnehmende Schüler und Lehrer der Realschule Horb und der Gemeinschaftsschule Horb anlockte. Zur Feier des Tages gab es Brezeln für alle teilnehmenden Radlerinnen und Radler und es folgen Preise für die ersten drei Platzierten des Teams „Schulradeln Realschule Horb“.

Der neue Abstellplatz, der den Bedürfnissen von Schülern und Lehrern gleichermaßen gerecht wird, ist Teil der Verkehrswende-Initiative der Schule. Er markiert einen weiteren Meilenstein in dem Bestreben, umweltfreundliche Alternativen zu fördern und die Begeisterung für das Radfahren zu entfachen. Die Realschule Horb hat sich in den vergangenen Jahren mit wachsender Begeisterung an der Aktionswoche „Schulradeln“ beteiligt, die Gemeinschaftsschule hatte ein Team beim „Stadtradeln“ angemeldet, und die Einweihung des Abstellplatzes war der krönende Abschluss dieser Bemühungen.