Horber Schüler erleben Kultur: Tiere, Sportwagen, Illusionen und mehr

1 Der Riesen-Effekt: Bei ihrem Kulturtag in Stuttgart besuchten Schülerinnen und Schüler des Horber Martin-Gerbert-Gymnasiums aus das Museum der Illusionen. Foto: Matthias Weniger

Der Kulturtag des Martin-Gerbert-Gymnasiums bescherte Schülerinnen und Schülern viele neue Eindrücke.









Link kopiert



Auch in diesem Schuljahr stand im Schuljahresendspurt des Martin Gerbert Gymnasiums wieder der Kulturtag an. Ziel war, mit veränderten Inhalten, wieder das nahe gelegene Stuttgart. Auch in diesem Jahr erwies sich der Kulturtag als voller Erfolg und bot den Schülerinnen und Schülern eine Vielzahl an kulturellen Erlebnissen. Die Kinder hatten die Möglichkeit, zwischen verschiedenen spannenden Ausflugszielen zu wählen, darunter das Museum der Illusionen, die Wilhelma, das Porschemuseum, ein Musical und das Haus der Geschichte.