Horber Ruhewald Verwaltungsgericht: Stadt hat "Hausrecht"

Die Karlsruher Richter stellten in ihrem Urteil klar, dass die Gräber in dem Ruhewald naturbelassen bleiben sollen. Wer die Gräber trotzdem schmückt, müsse mit der Entfernung der Dekoration rechnen. Das Gericht bestätigte damit die Vorgehensweise der Stadtverwaltung Horb, die Grabschmuck in dem Ruhewald entfernen ließ, was immer wieder von trauernden Hinterbliebenen kritisiert wurde.