Horber Pflegeheim Neun Bewohner sterben nach Corona-Infektion

Aktuell befinde sich noch eine Bewohnerin im Krankenhaus, bei der es aber gut aussehe. Sie soll bald entlassen werden. Dann würde es keine aktive Infektion mehr geben: "Insgesamt hatten wir 39 Infektionen bei 64 Bewohnern, 29, wahrscheinlich 30, wenn die eine Bewohnerin aus dem Krankenhaus entlassen wird, sind genesen."

Impf-Beteiligung besser als erwartet

Nachdem das mobile Impf-Team bereits drei Tage im Haus war, wird am 12. Februar die zweite Dosis verimpft. Die Impf-Beteiligung der Mitarbeiter sei besser gewesen als er selbst erwartet habe, berichtet Müller. Allerdings liegt sie laut dem Stiftungsdirektor nur bei knapp 50 Prozent – diese Zahl hatte er in unserer Zeitung bereits angedeutet. "Manch ein Kurzentschlossener hat sich noch impfen lassen, mancher kam am Tag selbst, doch das ging dann ohne vorherige Anmeldung nicht." In diesem Fall müssten die Mitarbeiter selbst einen Termin beim Impfzentrum machen. "Wir haben dem Gesundheitsamt mitgeteilt, dass wir noch einen Termin für eine zweite Charge von 40 bis 50 Mitarbeitern machen könnten. Doch da hieß es, dass das nicht möglich sei."

Positiv: Es habe keine Komplikationen und nur kleine Impfreaktionen bei Bewohnern und Mitarbeitern gegeben. "Der ein oder andere hat gesagt, dass der Arm etwas schwerer als sonst war."

Sorgen bereiten Müller die Mutationen. "Da haben wir Angst, dass es auch die Bewohner wieder treffen könnte, die bereits mit dem Coronavirus infiziert wurden." Erstaunlich: Obwohl es laut Müller zunächst hieß, dass auch Bewohner mit überstandener Corona-Infektion geimpft werden sollen, passiert das nicht. Das habe der Impfarzt beim Impfeinsatz im Pflegeheim verneint.