Eine Besuchergruppe aus Horb reiste über Pfingsten in die spanische Partnerstadt Sant Just Desvern.

Eine Delegation aus Horb besucht zu Pfingsten die katalanische Partnerstadt Sant Just Desvern – ein Besuch der ein wenig auch im Zeichen der bevorstehenden Ritterspiele stand. Aber auch im Zeichen des Partnerschaftsjubiläums, das im nächsten Jahr gefeiert wird.

Herzlicher Empfang bei den Gastgebern

Zu Pfingsten war das Ziel nicht Pankow, wie das Lied von Bolle schreibt, das Ziel der Horber Gruppe zum Besuch der Städtepartnerschaft war Sant Just Desvern in der Nähe von Barcelona.

Am Freitagabend wurde die Delegation von ihren Gastgebern aufs herzlichste empfangen. Im lockeren Gespräch wurden die Erfahrungen seit der letzten Begegnung ausgetauscht.

Der Bürgermeister von Sant Just Desvern, Juan Basagañas, begrüßte die Horber Gäste. Er wünschte allen einen schönen Aufenthalt und interessanter Gespräche. Oberbürgermeister Peter Rosenberger dankte seinem Sant Juster Amtskollegen für die herzliche Aufnahme.

Rosenberges Gastgeschenk war ein Schirm

Als Gastgeschenk hatte Rosenberger einen Horb Schirm im Gepäck. „Der Schirm bietet nicht nur Schutz bei Regen, sondern auch bei Sonne. Aber immer mit Blick auf eine schöne Stadt“, so Rosenberger. Als Zugabe war auch noch ein Paket Ritterbier dabei. Mit dem Hinweis, dass in Bälde die Horber Ritterspiele stattfinden, übergab er die Schwarzen Ritter an Juan Basagañas.

Der Sprecher der Horber Städtepartnerschaft, Udo Riefer, bedankte sich bei den Gastgebern für die herzliche Aufnahme. In den nächsten Tagen standen interessante Punkte auf dem Programm, unter anderem auch die Vorbereitung für das 25-jährige Jubiläum der Partnerschaft in 2026.

Rundgang über das Kirschenfest

Am Samstag wurde „Catalunya en miniatura“ in Torelles de Llobregat besichtigt. Anschließend gab es noch einen Rundgang über das traditionelle Kirschenfest in der Altstadt von Torelles.

Am nächsten Tag konnten sich die Horber Gäste in dem aktuell fertig gestellten Sanierungsprojekt Barcelonas „Les Glories“ über die Entwicklung alter Gewerbeflächen zu neuem urbanem Wohnen und Arbeiten informieren. An Pfingstmontag verabschiedeten sich die Horber Gäste mit der Bitte, möglichst viele Besucher aus Sant Just Desvern im nächsten Jahr zum Jubiläum in Horb begrüßen zu können.