1 Bekannt aus Wumms: Die Dennis & Jesko Band Foto: Lutz Westphal

Warum Sven Gnass mit den Musiktagen Horb dieses Mal sogar Musikgeschichte schreiben will. Für die Schüler von Horb werden die Youtube-Stars von Wumms zum ersten Mal live auftreten.









Musik. Von den Kids heute hauptsächlich über das Smartphone konsumiert – per Streaming oder in Videos. Das Kulturerlebnis bleibt da auf der Strecke. Außer in Horb. Da macht es live „Wumms“.