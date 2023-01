1 Die Vermüllung des Containerstandorts in Mühlen nimmt kein Ende. Foto: Baiker

Im Ortschaftsrat kursiert ein Verdacht, wer die Mühlener Container zumüllt. Beweise gibt es keine. Jetzt überlegt man, den Containerstandort abzuschaffen.















Link kopiert

Horb - Das Problem der wilden Müllablagerungen am Containerstandort war eines der Themen in der Sitzung des Ortschaftsrats.

Kopfschütteln, Ärger, Resignation – die Frage, was sich gegen die Vermüllung tun lässt, bewegt den Ortschaftsrat. Im Gremium kursiert zwar eine Vermutung, wer der Verursacher ist – aber auf frischer Tat ertappt worden ist noch niemand, denn die Müllablagerungen, so wird vermutet, finden in der Nacht zwischen etwa 3 und 4 Uhr statt.

Standort aufgeben?

Den Containerstandort ersatzlos aufgeben war ein Vorschlag von Ortsvorsteher Michael Eitelbuß. Er hatte darüber auch mit der Polizei gesprochen. Diese hatte zugesagt, in den nächtlichen Stunden immer wieder beim Containerstandort vorbeizufahren. Aber bis jetzt gab es kein Ergebnis. Der Rat will sich jetzt überlegen, ob ein anderer Standort möglich ist.

Eitelbuß bemängelte auch die Praxis der Entsorgungsfirma Remondis, die mit der Entleerung sehr sparsam sei. Anscheinend haben es die Fahrer selbst in der Hand, wie oft sie leeren. Sie legen selbst den "Bedarfsplan" fest.