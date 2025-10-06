Horber Marathon für Demokratie: Mit Laufen ein Zeichen gegen Hass gesetzt

Am Tag der Deutschen Einheit liefen Bürger, die aktiv für Demokratie oder gegen Rechts Flagge zeigen wollten, beim „Marathon für Demokratie“ mit.
Ideengeberin des Laufes war Claudia Möller vom Horber Bündnis „Für Demokratie – aktiv gegen rechts“. Sie freute sich gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen, etwa Michael Jacob, Melanie Pontiero, Gisela Höpfer, Matthias Ertel sowie mit Barbara Staudacher und Heinz Högerle vom Horber Bündnis für Demokratie, dass ab dem Beginn des Stadionlaufs Läuferinnen und Läufer kamen, um gemeinsam für die gute Sache zu laufen, Runden zu drehen und so zum Erfolg der Veranstaltung beizutragen. Denn: „Demokratie ist nicht selbstverständlich“, sind sich die Akteure des ersten Marathons für Demokratie einig.