2 Silke Wüstholz, Knut Arnold, Rolf Wüstholz, Ralph Zimmermann und Andrea Haigis versuchen, sich gleichzeitig beim Spatenstich einzubringen.Fotos: Morlok Foto: Schwarzwälder Bote

Verein: Horber Kleintierzüchter setzen den Spatenstich zum Neubau ihrer Anlage / Dreistöckiger "Taubenturm"

Mit einem symbolischen Spatenstich begannen die Horber Kleintierzüchter den Umbau ihrer Anlage auf den Egelstaler Wiesen.

Horb. Die Trassenführung der Horber Hochbrücke macht es unumgänglich, dass der Horber Kleintierzuchtverein sein neues "Hasenheim" rund 150 Meter weiter vom bisherigen Standort gelegen, aufbauen muss.

Über zwei Jahre lang beschäftigte man sich in den unterschiedlichsten Gremien mit dieser Verlegung und dem Neubau. Doch nun ist alles in trockenen Tüchern. Bürgermeister Ralph Zimmermann erinnerte sich im Rahmen des kürzlich stattgefundenen Spatenstichs daran, dass allein die Planung vier Architekten "verschlissen" habe und immer wenn man im Gemeinderat darüber gesprochen habe, intern nur vom "Hasenheim" die Rede war.

Dabei wird das neue Gebäude, das das bisherige Zuchtgebäude ersetzt, alles andere als ein größerer Hasenstall. Es wird ein veritabler Neubau, der mit insgesamt 365 000 Euro zu Buche schlagen wird, wie einem Papier, das die Stadtverwaltung verteilten ließ, zu entnehmen war. Die Gebäudegröße des Neubaus beträgt sechs mal elf Meter, und sei, so Zimmermann, energetisch besser ausgelegt als so manches Horber Wohnhaus. Die Nutzfläche im Erdgeschoss soll sich auf 60 Quadratmeter, die sich im zweiten Stock auf weitere 20 Quadratmeter belaufen. Zudem sind ein dreistöckiger "Taubenturm" sowie Volieren für Kaninchen und Ziergeflügel, die auf 40 Quadratmetern großzügig angelegt werden können, im Plan vorgesehen. Die Außenanlage um das zukünftige Prunkstück der Kleintierzucht soll auf 890 Quadratmeter angelegt werden und aus einer Regenwasser-Zisterne mit dem nötigen Wasser versorgt werden.

Kein Wunder, dass bei so einem großen Bauvorhaben, das auch noch vom Bund aus Steuergeldern finanziert wird und den Verein auf den ersten Blick keinen Euro kostet, die Vereinsvorsitzende Silke Wüstholz gemeinsam mit Bürgermeister Ralph Zimmermann beim Spatenstich um die Wette strahlten. Zimmermann wagte sogar den Vergleich: "Stuttgart hat seine Wilhelma, wir den Kleintierzuchtverein mit seiner herrlichen Anlage."

Der Ehrenvorsitzende des Vereins, Rolf Wüstholz, sah die ganze Geschichte etwas differenzierter. Er ging in seinem Wortbeitrag weit zurück in die Bildechinger Anfänge des Vereins und schimpfte noch heute wie ein Rohrspatz über die Steine, die man ihm damals von Seiten der Stadtverwaltung in den Weg legte. Er hatte immer noch einen "dicken Hals" und da helfen weder eine Großpackung Jod-S11-Körnchen noch ein neues "Hasenheim." "Wie die damals mit mir umgingen, das war schon unter aller Kanone" so das Fazit des heutigen Ehrenvorsitzenden.

Seinem Kameraden Walter Kreidler sei es zu verdanken, dass man an dieser Stelle, direkt am Neckar, mit den ersten Gebäuden, Ställen und Volieren begann, den Kleintierzuchtverein nach und nach zu dem zu machen, was er heute ist. "Ich habe nach der Vereinsgründung in Horb viel privates Geld, Arbeitszeit und Herzblut in den Aufbau der Anlage investiert und sehe es nun mit einem weinenden Auge, wenn Teile davon abgerissen werden, um einem Brückenneubau zu weichen", zeigte sich der Züchter der weißen Pfauen nicht wirklich glücklich über diesen Anlass des Spatenstichs.

Der Einladung zu diesem besonderen Ereignis, das abschließend mit einem Humpen Bier aus Hochdorf begossen wurde, folgten neben ein paar freilaufenden Hühnern auch Familienangehörige, Vereinsmitglieder sowie drei Gemeinderäte.

Sinnbild des Bauvorhabens

Der Spatenstich selbst wurde dann geradezu zum Sinnbild dieses Bauvorhabens. Die Koordination von Schaufel und Wurfarm der Vereinsvorsitzenden Silke Wüstholz, des städtischen Architekten Knut Arnold, Vereinsehrenvorsitzenden Rolf Wüstholz, Bürgermeister Ralph Zimmermann und Andrea Haigis, die in diesem Fall nicht als Ortsvorsteherin von Dettingen, sondern als Geschäftsführerin des bauausführenden Horber Unternehmens Siebert-Bauunternehmungen, das den Rohbau stellt, mit vor Ort war, passten einfach nicht zusammen. Während der eine Spatenstecher den Dreck schon hoch in der Luft hatte, schien der andere noch zu überlegen, was denn jetzt zu tun sei. Aber wie sagt man so schön: Wenn die Generalprobe daneben geht, klappt‘s mit der Aufführung. In diesem Fall mit dem neuen "Hasenheim", das nach Plan im Herbst 2021 fertiggestellt sein soll. Und damit man sich auf Vereinsseite immer an diesen Spatenstich am 9. Juli 2021 erinnert, hat Heinrich Raible dieses Datum in ein Brett gesägt, das er der Vereinsvorsitzenden als Geschenk überreichte.