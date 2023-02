9 Die Begeisterung der Besucher ist fast mit den Händen zu greifen. Foto: Peter Morlok

Das närrische Horb war wieder einmal für ein paar Stunden ganz in Kinderhand, denn der Horber Narrensamen zeigte, wie Kinderfasnet geht









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Top geschminkt und in den tollsten Verkleidungen verwandelten die Kinder am Samstagnachmittag die Rundhalle in ein lustiges, kunterbuntes Spielparadies. Da sah man kleine grüne Krokodile, Löwen, die Familie Pumuckl, Hexlein in jeder Schattierung, Zauberfeen und Prinzessinnen, aber auch die obligatorischen Piraten, Cowboys und Indianer, Ritter und finstere Gestalten.

Bevor es zur Party in die Halle ging, startete ein Umzug beim »Steiglehof«. Allein das war schon aufregend genug für die vielen Kinder die mitliefen, zumal die Horber Narrenzunft mit allem antrat, was sie zu bieten hat. Mit dem Grafenpaar voraus, gefolgt vom Zunftmeister und dem Hofmarschall sowie allen Maskengruppen der Horber Zunft, ging es unter lautem Spiel der Stadtkapelle durch die Straße vor in die Halle.

Mit Pauken und Trompeten zog die Narrenzunft bei der Horber Kinderfasnet in die Halle ein Foto: Morlok

In der Halle, die mehr als gut besucht war, ging es dann von Anfang an recht turbulent zu. All die kleinen Narren hatten mächtig Spaß am Rumtoben, Rennen und Spielen, denn gerade in der Kindheit ist die Fasnet halt noch purer Spaß, der Brauchtums-Ernst kommt erst später.

Ein kleiner Bub glaubte gar, im Süßigkeiten-Paradies zu sein. Bei der Wurfbude der „Schantle“ lagen auf einem Stuhl viele Bonbons, die für einen Treffer als Belohnung vorgesehen waren. „Warum erst werfen“ dachte sich der Bub, „wenn man auch direkt zum Stuhl marschieren kann.“ Gesagt, getan – und das nicht nur einmal. Echt clever.

Showtanz gehört dazu

Nach dem Ausmarsch der Zunft übernahmen Manu Müller-Ferl (MMF) und Götz Peter das Mikrofon und die Regie des Nachmittags und DJ Thorsten Katz sorgte für den richtigen Sound. Die Bühne gehörte ab da an den Kindern und den Showtanzgruppen, darunter zwei Gruppen der Narrenzunft Betra sowie dem Clown „Butzemann“, der die Kinder magisch anzog.

Zwischen den Showtanz-Blocks animierte MMF die Kinder immer wieder zum Mitmachen bei ganz unterschiedlichen Spielen. Wer sein Talent nicht auf der großen Showbühne zeigen konnte, der war bei den Spielstraßen der einzelnen Maskengruppen an der richtigen Adresse.

Bei den Hexen ging es einmal duch den Besenparcours. Foto: Morlok

Von der Süßigkeiten-Schleuder der Stoibrecher, über die Wurfbuden der Schantle und der Stäpfeleshopfer, den Maltischen der Schurken und der Kropfer bis zum Besen-Parcours der Hexen war wieder alles da, was richtig Spaß macht.

„So voll war’s noch nie“

Den traditionellen Kinderball der Horber Narrenzunft nur als vollen Erfolg zu bezeichnen, das wäre die Untertreibung des Jahres. In der Hohenberghalle gab es bereits um 13.45 Uhr, also 15 Minuten nach Hallenöffnung, keinen leeren Tisch und keinen freien Stuhl mehr. Um dem Ansturm gerecht zu werden, wurde alles, was an Stehtischen und Biertischgarnituren zu bekommen war, von fleißigen Helfern in die Halle geschafft um so wenigstens einige zusätzliche Plätze zu schaffen.

„So voll war’s noch nie“ stellte Narrenrat Götz Peter, bei der Zunft für den Jugendbereich zuständig, mit Blick in die Halle fest. Die Freude über die wiedergewonnene Freiheit nach der Coronapandemie war fast mit den Händen zu greifen. Die Menschen nutzen wieder die Gelegenheit, befreit Fasnet zu feiern.