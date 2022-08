Es ist der Albtraum eines jeden Vermieters, statt an einen zuverlässig zahlenden Mieter an einen Mietnomaden zu geraten. Auch in Horb treiben Mietnomaden ihr Unwesen. In Starzach blieb vor Kurzem ein Hauseigentümer auf fünfstelligem Schaden sitzen. Was tun gegen Mietnomaden? Ein Jurist aus Horb gibt TIpps.