Horber Johanniter sind aktiv: Die Weihnachtstrucker starten wieder

Unübersehbar hängen an den Annahmestationen wieder die Plakate für den Johanniter Weihnachtstrucker. Die Helfer unter dem Zackenkreuz stellen ihre Konvois zusammen, um auf dem Balkan, in der Ukraine und bei deutschen Tafelläden mit allernotwendigsten Lebensmittelspenden die Not zu mildern.

Regionaljugendleiter Marius Friedrichson ist auch in diesem Jahr wieder voll im Einsatz für dieses logistische Meisterstück. In der Woche nach Weihnachten werden die Lastzüge der Nächstenliebe die beschwerliche Fahrt aufnehmen. Ortsbeauftragter Gerold Imhof: „Die Nachfrage hat sich durch die Verteuerung der Lebensmittel stark erhöht. Für viele in Horb werden Lebensmittel zum Luxusgut. Wie schlimm steht es erst um die, die lange anstehen, um verbilligt einkaufen zu dürfen. Aber unsere Truckerfahrer erleben in den Zielländern bitteres Elend. Da wollen wir Johanniter ein Licht der Hilfe und Hoffnung anzünden.“

Die Weihnachtstrucker-Päckchen sind bewusst so zusammengestellt, dass sie Grundbedürfnisse stillen und zugleich Freude bereiten. Der Johanniter-Weihnachtstrucker zeige eindrucksvoll, wie viel Menschen bewegen können, wenn sie sich gemeinsam für ein Ziel einsetzen.

Der Johanniter-Truck in Horb Foto: Johanniter Horb

Seit 2016 schicken die Johanniter des Regionalverbandes Württemberg-Mitte von Horb aus einen Trucker auf die Reise. In den ersten Jahren mit jeweils steigenden Rekordwerten. Palettenweise Hilfspakete zu versenden, sei spektakulär, aber gleich 30 Euro für ein Paket einzusetzen, falle vielen schwer, schränkt Friedrichson ein. Um sich dennoch einzubringen, böten die Johanniter „virtuelle Päckchen“ an, die sogar das ganze Jahr über an Bedürftige verteilt werden könnten. Ihr Inhalt entspreche im Wert und von der Zusammensetzung her der Packliste. Die Produkte würden möglichst lokal eingekauft, damit unterstütze man zugleich den Handel im Land.

Die Not wird größer

Eine geflüchtete Ukrainerin wandte ein, Verwandte berichteten von gezielten Bombenangriffen auf Supermärkte im Bezirk Charkiv, so steige die Abhängigkeit von Hilfslieferungen. Ulrich Kraus, Projektleiter des Johanniter-Weihnachtstruckers, bekräftigte. „Es ist schwer vorstellbar, wie hart das Leben für viele Ukrainerinnen und Ukrainer ist. Selbst grundlegendste Bedürfnisse wie genug Nahrung oder eine warme Unterkunft sind vielerorts kaum gesichert.“ Marius Friedrichson lädt alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, sich mit den Geschenkpaketen der Weihnachtstrucker auf Weihnachten einzustimmen. Die Roßbergschule, die Gemeinschaftsschule, sowie die Herzsportgruppe Rexingen haben eigene Packaktionen zugesagt.

Virtuelle Päckchen, Sammelstellen, Packliste

Virtuelle Päckchen

lassen sich ganz einfach auf der Internet-Adresse: https://www.johanniter.de/juh/weihnachtstrucker/virtuelles-paeckchen/ ganz oder teilweise füllen. Eine Spende kann auf das Aktions-Konto: Bank für Sozialwirtschaft Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. überwiesen werden. IBAN DE89 3702 0500 0004 3030 02 ; BIC BFSWDE33XXX Verwendungszweck: Weihnachtstrucker oder ein freier Spendenbetrag ist möglich; dieser kommt zum Einsatz, wo Hilfe aktuell am nötigsten gebraucht wird.

Folgende Sammelstellen

halten bis zum 16. Dezember leere Kartons bereit und nehmen die Pakete an:

Kaufland Horb, Bahnhofstraße 1, HorbHäsler Vital Center, Weberstraße 11, HorbAOK Horb, Fürst-Abt-Gerbert Straße 25, HorbKranz-IT Computerservice, Stuttgarter Straße 5, HorbEDEKA Horb (Marktkauf) Hahnerstraße 1 Jeweils während der Öffnungs- und Geschäftszeiten.

Die Packliste

sollte unbedingt eingehalten werden

•1 Geschenk für Kinder (Malbuch / Block und Farbstifte) •1 Kilogramm Zucker •3 Kilogramm Mehl •1 Kilogramm Reis •1 Kilogramm Nudeln•2 Liter Speiseöl in Plastikflasche •2 Packungen Multivitamin-Brausetabletten •2 Packungen Kekse •4 Tafeln Schokolade •2 feste Seifen •2 Zahnbürsten •2 Tuben Zahnpasta