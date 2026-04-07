App und Brötchentaste: Was sich beim Parken in der Horber Innenstadt ändert

Ab 20. April ändert sich das Parken in der Innenstadt: Es gibt eine App und eine Brötchentaste von einer Stunde.
Ab dem 20. April gelten die neuen Tarife auf den Parkflächen der Parkzone 1 in Horb. Dann ist die erste Stunde Parken kostenfrei. Das Parken für zwei Stunden kostet drei Euro und für drei Stunden (Höchstparkdauer) fünf Euro. Parkvorgänge können in der Regel auch nur noch über die digitale Parkraumbewirtschaftung mittels Parkster App abgewickelt werden. Das hat unter anderem den Vorteil einer minutengenauen Abrechnung.