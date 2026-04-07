App und Brötchentaste: Was sich beim Parken in der Horber Innenstadt ändert

Ab 20. April ändert sich das Parken in der Innenstadt: Es gibt eine App und eine Brötchentaste von einer Stunde.

Ab dem 20. April gelten die neuen Tarife auf den Parkflächen der Parkzone 1 in Horb. Dann ist die erste Stunde Parken kostenfrei. Das Parken für zwei Stunden kostet drei Euro und für drei Stunden (Höchstparkdauer) fünf Euro. Parkvorgänge können in der Regel auch nur noch über die digitale Parkraumbewirtschaftung mittels Parkster App abgewickelt werden. Das hat unter anderem den Vorteil einer minutengenauen Abrechnung.

Der Gemeinderat hatte die Änderungen bereits Anfang März beschlossen, die notwendige Satzung wird jedoch erst Mitte April veröffentlicht und so gelten die neuen Parktarife für die Parkzone 1 in Horb ab dem 20. April. Neu sind nicht nur die Tarife, sondern auch dass nicht mehr an den Parkscheinautomaten Papier-Tickets gelöst werden können, sondern dies zukünftig ausschließlich über die Parkster App erfolgt.

Automaten sind zu teuer

Die Stadtverwaltung berichtet über die Hintergründe: „Die Betriebskosten der Parkscheinautomaten stiegen aufgrund des Alters der Geräte überproportional an, auch hat die Bewirtschaftung und Leerung der Parkscheinautomaten Personalkosten verursacht. Gleichzeitig hatte sich die Serviceabdeckung verschlechtert.“

Dies führte zur Entscheidung für eine rein digitale Parkraumbewirtschaftung in Zone 1. Wer in der Zone 1 noch mit dem klassischen Parkschein parken will, der kann das Innenstadtparkhaus nutzen. In Zone 2 ist das Parken mit Parkscheibe geregelt und weiterhin kostenfrei möglich.

Die App von Parkster soll den Parkenden laut Stadt Vorteile bieten. Foto: Parkster/Lores

Diese Vorteile bietet Parkster laut Bericht der Stadtverwaltung: Autofahrer lösen ihren Parkschein mit der Parkster App bargeldlos und ohne Umweg zum Parkscheinautomaten. Die Parkzeit lässt sich bei Bedarf per Smartphone verlängern oder, um Gebühren zu sparen, verkürzen.

Nach der kostenfreien ersten Stunde wurde nur zehn weitere Minuten geparkt? Kein Problem! Parkvorgang in der App minutengenau beenden und nur 50 Cent statt 3 Euro bezahlen.

So funktioniert das Smartphone-Parken mit Parkster: Autofahrer benötigen für das Lösen eines digitalen Parkscheins die Parkster App auf ihrem Smartphone. Die App ist für Android-Endgeräte auf Google Play sowie für das iPhone im App Store kostenlos erhältlich. Für den Parkvorgang wählen Nutzer zunächst den Parkplatz und die Parkdauer in der App aus. Dann geben sie ihr Kennzeichen ein und starten den Parkvorgang. Wer mehr als ein Fahrzeug nutzt, kann verschiedene Kennzeichen in der App hinterlegen.

Nutzer können ohne zusätzliche Servicegebühren mit einem Parkster-Konto und dem Nutzermodell „neutral“ parken. Bezahlt wird dann auf Rechnung oder mit Debit-/Kreditkarte. Parkster Complete erweitert das normale Parkster-Konto um praktische Zusatzfunktionen. Hierfür fallen 0,50 Euro pro Parkvorgang an, dafür stehen zusätzlich PayPal und ApplePay zur Verfügung. Parkster bietet mit dem Express-Parken zudem die Option, den Parkschein auch ohne Registrierung zu lösen (auch hier stehen Zusatzfunktionen zur Verfügung). Beim Express-Parken fallen 0,50 Euro Servicegebühren pro Parkvorgang an. Bezahlt werden kann per PayPal, Debit-/Kreditkarte und Google Pay oder Apple Pay.

Für alle Personen, die kein Smartphone zur Verfügung haben und nicht im Parkhaus Innenstadt oder den kostenfreien Parkplätzen der Zonen 2 und 3 parken möchten, bietet die Stadt die Möglichkeit an, eine Ausnahmegenehmigung zum Parken in der Zone 1 zu erwerben.