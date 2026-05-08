Horber Haushalt: Straßen sind die Sorgenkinder der Stadt

Wenn es um ihr Ortsbudget geht, verstehen die Altheimer Ortschaftsräte keinen Spaß. Das mussten Vertreter der Stadt Horb in Altheim erleben.
Die Stadtspitze war in der Ortschaftsratssitzung vertreten durch Bürgermeister Ralph Zimmermann sowie den beiden Fachbereichsleitern Joachim Patig, (Zentrale Steuerungsdienste) und Thomas Hellener (Technische Betriebe) sowie dessen Stellvertreter Johannes Kisner feststellen, als sie dem Gremium während der jüngsten Ortschaftsratssitzung eine Zentralisierung der Budgets für Straßenplanung und -unterhaltung schmackhaft machen wollten.