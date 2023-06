Das markante Geschäftsgebäude, in dem früher ATU drin war. Ideale Lage mitten in den Autohäusern der Stadt – an der Kreuzung zwischen zukünftiger Hochbrücke, Richtung Freudenstadt und Bildechingen. Jetzt könnte hier wieder eine Art Kombi aus Werkstatt und KFZ-Teile einziehen.

Partner gesucht

Seit ein paar Tagen hängen Transparente rund um das Gebäude. Inhalt: Euromaster sucht Franchise-Partner. Also Unternehmer, die sich trauen, ähnlich wie bei McDonalds das bewährte Konzept durchzuziehen und selbst verantwortlich zu leiten. Ist schon alles klar mit Euromaster?

Das ehemalige ATU-Gebäude gehört Karl Heinz Fink aus Talheim. Er sagt: „Euromaster war schon früher in Horb. Auf dem Gelände, wo jetzt Taxi Mayer ist. Sie würde den Standort wieder gern besetzen. Deshalb haben wir beschlossen, gemeinsam einen neuen Mieter zu suchen!“

Kfz-Ausstattung existiert

Verträge mit Euromaster gibt es noch nicht, so Fink. Aber die Hoffnung: „Es kommt darauf an, ob sich ein Franchise-Nehmer findet. Fakt ist: Euromaster ist vielen noch als reiner Reifenhändler bekannt. Inzwischen hat sich das Unternehmen zu einer Art ATU entwickelt: Mit Reparaturwerkstatt und Kfz-Teile Shop. Und dafür ist das Gebäude ideal!“ Im ATU-Gebäude gibt es fünf Boxen mit Hebebühnen, das Reifenlager steht auch noch. Dazu der Verkaufsraum. Fink: „Das ist ideal für einen Kfz-Betrieb.“ Bis März hatten Rathaus, Gemeinderat und Fink noch gehofft, dass hier Spielwaren Rofu eröffnen könnte. Doch einen Tag nach dem Gemeinderatsbeschluss kam die Absage der Fachhandelskette für Spielwaren. Der Grund: Der Umbau der Kfz-Reparatur-Zentral mit Reifenhandel in ein Spielwarengeschäft wäre zu teuer geworden. Damals war von Umbaukosten in Höhe von 700 000 Euro die Rede.