Mit viel Freude und Engagement präsentierten Schülerinnen und Schüler der Musik- Kreativ-AG der Klassenstufe 5 und des Musikgrundkurses der Kursstufe 1 am Martin Gerbert Gymnasium Horb ihr eigenes Musical „Emma, Peter und ihre Freunde auf einer bunten Weltreise“ unter der Leitung ihrer Musiklehrerin, Irina Heidebrecht.

Große, bunte, selbstgemalte Bühnenbilder entführten die Zuschauer an geheimnisvolle Orte der Welt. Schon die Ouvertüre, die von Jana Herbers am Klavier vorgetragen und von den Schülern des Grundkurses Musik der Kursstufe an Xylofonen begleitet wurde, sorgte für einen spannungsreichen Auftakt.

Die am Anfang an Sabine Bohlmanns „Frau Honig“ angelehnte und in die weite Welt hinaustragende Handlung begeisterte Groß und Klein: Die Kinder Emma und Peter versuchten – im Kirschbaum ausharrend – dem Streit ihrer Eltern zu entkommen. Plötzlich erschien Frau Honig, eine Beauftragte der KNDSE GmbH (Kinder in Not durch streitende Eltern) und gab den beiden einen Tipp für die Lösung des Streites.

Begleitung durch Band

Die Schule schreibt in ihrem Bericht: „Die Schülerinnen und Schüler der Kreativ-AG legten eine großartige Leistung an den Tag, als Schauspieler begeisterten sie gekonnt ihre Gäste, und als Sänger zogen sie das Publikum in ihren Bahn.“

Begleitet wurden sie von einer Lehrer-Schüler-Band mit Florin Laaser an der Gitarre, Leonard Hohl und Ralf Heckner (Musiklehrer) am Schlagzeug, Pia Laube am Euphoneum, Ute Sangare (Deutschlehrerin) an der Blockflöte, Anna Mayer (Kunstlehrerin) am Cello und Irina Heidebrecht (Musiklehrerin) am Klavier und am Akkordeon.

Die Technik-AG mit Marc Uhlich, Max Langhans und Jana Herbers unter der Leitung von Ralf Heckner sorgte für Licht und Tonverstärkung. Die Maske durfte natürlich auch nicht fehlen – die Schülerinnen der Klasse 7 zauberten unter der Leitung von Lena Schmitter Affen, Pinguine und japanische Ziegen auf die Bühne.

Eltern helfen auch

Die Eltern trugen ebenfalls viel zum Gelingen der Aufführungen bei – etwa mit der Beschaffung und dem Anpassen der Kostüme, oder mit ihrer Hilfe beim Erstellen der Bühnenbilder.

Damit die Welt für alle Kinder bunt sein kann, gehen die Spenden von den Musicalaufführungen an die Unicef – Kinder in Not, sowie an das internationale Kinderhilfswerk World Vision.