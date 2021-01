Horber Grafenpaar So erlebten Carmina Brenner und Peter Renz "ihre" Fasnet

Seine Gräfin dagegen war schon seit 1984 bei den Hexen dabei.

Erste Bewährungsprobe bei Eröffnungsball

Der Eröffnungsball – schon die erste Bewährungsprobe für das Grafenpaar. Brenner: "Wir hatten den Eröffnungsball unter das Motto ›Horber Zirkus‹ gestellt. Meine erste Idee war, dass ich auf Abdullah in die Manege einreite. Den Kamelbullen kannte ich vom Studium in Tübingen und dem Zirkus, der dort immer Winterquartier gemacht hat. Eine Freundin und ich haben immer Geld für Futter vorbeigebracht – was für ein tolles Tier!"

Doch leider machte die Stadt nicht mit. Gräfin Ita Carmina: "Das Rathaus und der Hausmeister haben gemeutert. Wir hätten die ganze Halle desinfizieren müssen!"

Die Alternative – nicht weniger atemberaubend. Carmina: "Die Gräfin wurde auf einer Sänfte – getragen von Bodybuildern –­ in den Saal getragen. Das war eigentlich eine Schnapsidee. Das Ding war verdammt wackelig und in den Fasnetsbändeln der Hallendekoration habe ich mich fast verheddert."

Ein kippeliger Start. Auch für Peter. Gräfin Ita Carmina: "Er musste ganz allein in die Arena."

Carmina erzählt: "Dazu gab es zahlreiche Auswärtsbesuche, aber auch viele Feiern auf den Dörfern. Wie in Ihlingen, Altheim oder Nordstetten. Da haben wir manchmal nächtliches Asyl bei unserer Tante gesucht."

Beim Schmodo galt es für das Grafenpaar, gleich zwei Bollwerke der Herrschaft in die närrische Hand zu überführen. Nicht nur das Rathaus. Gräfin Ita Carmina: "Damals wurde noch die Kaserne gestürmt. Wir Narren standen vor dem Eisentor – bis der Kommandeur nicht mehr widerstehen konnte. Dann ging es ins Uffz-Heim, und die ganze Meute hat fröhlich gefeiert!"

Später dann, gegen Mitternacht, bekam Gräfin Carmina Ita "einen vermurgelten Zettel" in die Hand gedrückt: "Meine Lesung für die Narrenmesse. Gott sei Dank habe ich noch rechtzeitig gemerkt, dass dort statt dem ›Brief an die Philipper‹ Philippinos stand. Und für Peter war das auch etwas ganz Neues: Zum ersten Mal in seinem evangelischen Leben durfte er im Chorgestühl sitzen!"

Klar, dass auch der Abschluss der Narrenmesse entsprechend zünftig war: Die Stadtkapelle mit Hubert Marquardt am Horn (Graf Rudolf von 1968) intonierte "Rivers of Babylon". Gräfin Carmina: "Und alle hopften mit ihren Schellen mit!" Peter: "Ein einmaliges Erlebnis!"

Das Horber Highlight: der Rosenmontagsumzug. Der ehemalige Graf Rudolf erinnert sich: "Es ist schon ein erhabenes Gefühl, wenn einem die Narren zujubeln. Du rufst ›Narri, narro‹ und tausende antworten ›Und Horrido!‹."

Und die noble Kleidung des Grafenpaars hat auch ganz praktische Vorteile. Carmina: "Wir waren beim Umzug in Spaichingen und sind durch einen Schneesturm gelaufen. Der Schnee kam waagerecht von vorne, und die Pagen haben gezittert. Wie im Marienlied habe ich die beiden dann unter meinen Mantel genommen!"

Und der letzte Tag als Grafenpaar? Peter: "Bei der Fasnetsverbrennung war eine sehr wehmütige Stimmung." Gräfin Ita Carmina: "Wir haben sehr lange im Schiff gesessen und Abschied gefeiert. Immer wieder hat sich der eine oder andere auf die Bank bei Blandina Geßler (Gräfin 1980) gelegt und zwischendurch geschlafen. Es ging bis morgens um halb vier!"

Knaller-Start für Fasnets-Neuling

Für Fasnets-Neuling Peter war das ein "Knall-Start", der ihn bis heute nicht losgelassen hat. Narrenrat, im Juli 2019 wurde er sogar zum Obernarr ernannt. Vielleicht liegt es auch an den häuslichen Herrschaftsverhältnissen, warum "Lego" (Peter Renz arbeitete früher für Duplo und Co.) an der Fasnet so einen Narren gefressen hat. Carmina sagt augenzwinkernd: "Bis Aschermittwoch muss ich als einfache und bescheidene Hexe Herrn Narrenrat gehorchen. Da hat er die Lufthoheit. Danach geht’s andersrum!"

Und mit diesem letzten lockeren Spruch zeigen "Lego" und seine spätere "Numero-Biene" (2007 wurde Carmina Brenner Chefin des statistischen Landesamts), was die Horber Fasnet auch ausmacht: Nicht nur andere werden aufs Korn genommen. Es wird auch der bestraft, der sich selbst zu ernst nimmt. Und der gefeiert, der sich selbst gekonnt auf die Schippe nehmen kann.