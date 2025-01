Horber Gastronom vor Gericht: Verprügelte Wirt einen ungebetenen Gast?

1 Eine gebrauchte Tasse steht bei Regen auf dem Tisch eines Cafés. In Horb kam es vor einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung, die vor Gericht endete. (Symbolfoto) Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein Spaziergang durch Horb endet für einen 49-jährigen Mann auf einer Hecke liegend und mit einer gebrochenen Rippe. Angeklagt wegen Körperverletzung ist jetzt ein Wirt, der den Mann wohl nicht in seiner Nähe haben wollte.









Der 49-Jährige berichtet vor Gericht, was ihm am 17. Februar vergangenen Jahres in Horb passiert ist: „Am Samstagnachmittag war ich in der Stadt unterwegs, da habe ich gehört, dass Fußball ist und dass in der Gastronomie Stimmung war. Ich bin zum Fenster und habe geklopft.“ „ Toll, schöne Stimmung“, möchte er den dortigen Gästen durch das Fenster hindurch sagen. Daraufhin sei der Wirt raus gekommen und habe ihm gesagt er solle verschwinden. Dann soll der Wirt handgreiflich geworden sein. „Ich habe gesehen, dass er ausholt und ich bin geflüchtet.“ Insgesamt vier Personen hätten den 49-Jährigen, der seit ein paar Jahren Hausverbot in der Gastronomie hat, verfolgt.