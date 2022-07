1 Baustelle Kita – so hieß einmal ein Wettbewerbsthema in Horb. Eltern sehen momentan einige Pannen und Ärgern sich. Und: Es wird teurer. Foto: Hopp

Horb - Da wollte Patrick Seidler, neuer Produktverantwortlicher im Rathaus für die Kinderbetreuung, eigentlich glänzen. Verkaufte die geplante Erhöhung der Kita-Beiträge in der Drucksache aber nicht wie bisher mit dem Alt-/ und Neu-Vergleich. Sondern mit der Differenz, mit der der Horber Kita-Beitrag unter dem Referenzwert bleibt. Und von den Eltern gab’s jede Menge Gegenwind. Nach dem Motto: Wir zahlen erst mehr, wenn die Kita wieder zuverlässig läuft.

Konkret: Statt klar in die Drucksache reinzuschreiben, dass die Ganztagsbetreuung U3 bis 40 Stunden jetzt 20 Euro teurer wird, heißt es in der Drucksache: "Ü3 AM VÖ Horb" 290 Euro – minus 23 Euro. Damit ist der Referenzwert gemeint. Alles klar? Ein Gemeinderat: "So viel mal zur Transparenz."

Eltern: Kita-Betreuung unheimlich schlecht

Die Eltern, die jetzt mehr zahlen müssen, sind auf den Barrikaden. Vor der Gemeinderatsitzung schickte der Elternbeirat die Kita Kunterbunt an alle Gremiumsmitglieder eine Brand-Mail. Zitat: "Die Betreuungssituation in der Kita Kunterbunt ist schon seit langer Zeit unheimlich schlecht, kürzlich gab es sogar nur eine Notbetreuung. Die Kita ist seit Anfang des Jahres permanent unterbesetzt. Zwei 100 Prozent-Kräfte fehlen seit Januar und Februar, eine 60-Prozent-Kraft seit Februar.

Im Mai kam zwar eine Teilzeitkraft, die zwei vollen Stellen sind aber weiterhin unbesetzt und können nur zum Teil durch die Vertretungskräfte abgedeckt werden. Hinzu kamen viele Krankheitsfälle und aktuell eine Teilzeitkraft, die für sechs Wochen ausfällt. Die pädagogischen Angebote leiden stark darunter, es gibt keine Projekte, kein Sommerfest.

Forderung: Warten mit Beitragserhöhung

Die Forderung der Eltern: "Die Elternbeiträge sollen erst erhöht werden, wenn das angestrebte bedarfsorientierte und qualitativ hochwertige Angebot im Horber Stadtgebiet wirklich langfristig gewährleistet werden kann."

Ein Elternteil. "Das ist schon teilweise krass. Vor einer Woche hieß es: Wir können nur noch eine Gruppe statt vier anbieten. Und nur für die Eltern, die wirklich nicht vor Ort sind. Das war schwierig für uns, weil wir Homeoffice haben."

Auch Dießens Ortsvorsteher Fridolin Weckerle musste zugeben, dass in der Kita vor Ort auch schon Notfallbetreuung gemacht wird.

"Wir verlangen 100 Prozent"

Thomas Bauer (BiM): "Im Automobilbereich würde ich sagen: Wenn die Kita-Betreuung ein Auto ist, fehlt bei der Auslieferung ein Sitz. Wir verlangen 100 Prozent und liefern nicht richtig. Jetzt auch noch eine Preiserhöhung zu bringen, finde ich nicht gerechtfertigt."

OB Peter Rosenberger: "Sie sind völlig auf dem Holzweg. Wir liefern ein Produkt. Das hat Probleme, die wir nicht verschuldet haben." Fügt noch hinzu, dass auch die jetzige Gebührenerhöhung um 3,9 bzw. 5 Prozent lediglich elf Prozent der Kita-Kosten decken: "Die Eltern zahlen 11 Prozent und bekommen dafür 90 bis 100 Prozent Leistung."

Er nennt einen hohen Krankenstand von derzeit zwischen 15 und 20 Prozent Rathausweit. Kita-Produktverantwortlicher Seidler: "Fachkräfte zu finden, ist derzeit in allen Kommunen schwierig. Wir hatten Vorstellungsgespräche gehabt. Eine Person hat zugesagt, ist aber abgesprungen. Wir versuchen, mit Springkräften dort zu korrigieren. Damit schaffen wir aber nicht, die zwei Vollzeitstellen auszugleichen."

Rathaus-Verantwortlicher: "Hälfte des Teams ist krank"

Durch Corona und Krankheiten fiel noch zusätzlich Personal aus. Seidler: "Wenn das aus einem Team von acht Leuten vier bis fünf betrifft, ist das schon dramatisch."

Seidler gibt sich auch enttäuscht, dass die Eltern sich an alle Gremienmitglieder gewendet haben: "Ich habe mich gewundert. Im Protokoll des letzten Gespräches mit den Elternvertretern haben wir vereinbart – wenn es Probleme gibt, dass man in den Dialog geht. Die Eltern haben jetzt den anderen Weg gewählt. Schade."

Grund für die Erhöhung: Personalkosten um 400.000 Euro gestiegen

Die SPD brachte noch den Vorschlag, die Kita-Beiträge sozial zu staffeln. Doch mit großer Mehrheit wurde die Erhöhung beschlossen. Auch neu: Das Geld für das Mittagessen wird jetzt pauschal einmal im Monat von den Eltern abgebucht. Höhe: 50 Euro – 2,50 Euro pro Mahlzeit. OB Rosenberger: "Hier haben die Caterer schon Preiserhöhungen angekündigt. Darüber müssen wir uns im Herbst unterhalten, wie wir damit umgehen."

Und warum jetzt die Erhöhung um 3,9 Prozent und bei Ü3 VÖ und U3 AM VÖ um 5 Prozent? Laut dem Produktverantwortlichen Seidler sind allein die Personalkosten durch die neuen Tarifabschlüsse um jährlich fast 400.000 Euro gestiegen.