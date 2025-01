Horber Ehrenamtliche feiern ihren Erfolg: Warum es die Bücherei heute noch gibt

1 In den Räumen der Stadtbücherei Horb trafen sich viele Bücherfreunde, um das 20-jährige Bestehen des Fördervereins zu feiern. Foto: Morlok

Der Förderverein der Horber Stadtbücherei feierte sein 20-jähriges Bestehen und wagte auch einen Blick in die Zukunft: Es gibt die Hoffnung, in den Fruchtkasten (das heutige Polizeigebäude) umziehen zu können. Denn im Bürgerkulturhaus wird’s eng.









Trotz allerbester schwäbischen Hausfrauenzeit – am Samstagmorgen um 10.30 Uhr – so zwischen Einkaufen, Kochen und Hausputz – traf sich eine größere Zahl an Freunden der Horber Stadtbücherei in den dortigen Räumen, um das 20-jährige Bestehen des Fördervereins zu feiern.