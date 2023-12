Im Horber Kloster wurde am vergangenen Donnerstag das Netzwerk gegen Rechtsextremismus gegründet. Initiatoren waren Frercks Hartwig und Helmut Loschko.

Die CDU-Fraktion des Horber Gemeinderats nimmt dazu Stellung. Deren Vorsitzender, Michael Keßler, schreibt: „Schade, dass sich die Initiative nicht gegen jedwede Form von Extremismus, wie den von Links oder den islamistischen Extremismus wendet. Viel mehr irritiert aber der Versuch, unsere direkt gewählte CDU-Landtagsabgeordnete Katrin Schindele in die rechte Ecke zu rücken. Dies wurde gemäß eines Presseberichts in der Gründungsversammlung so artikuliert. Solche Versuche sind durchsichtig – man könnte damit vermuten, dass das Netzwerk vor allem ein Netzwerk im Vorfeld der Kommunalwahl zur Unterstützung der links der Mitte angesiedelten Gemeinderatsfraktionen darstellt.“

Kritik an Ampelregierung

Gerade Schindele habe am vergangenen Donnerstag zusammen mit Justizministerin Marion Gentges die „vorbildlich geführte“ Horber Flüchtlingsunterkunft besichtigt, so Keßler. Ein Projekt, in das die Stadt Horb fünf Millionen Euro investiert hat. „Der Bund mit seiner Ampelregierung hat hierzu nicht einen Cent beigesteuert“, so Keßler, und weiter: „Ist es nicht vielmehr so, dass unsere derzeit völlig verkorkste Ampelpolitik die Bürger scharenweise an die politischen Ränder treibt? Ein gescheitertes Heizgesetz, extrem gestiegene Energiekosten, die die Wirtschaft gefährden oder ein Bundeshaushalt, deren Verschuldung grundgesetzwidrig ist. Und dann eben die Migrationspolitik – eine Politik, die dafür sorgt, dass Baden-Württemberg alleine mehr ukrainische Flüchtlinge aufnehmen muss als ganz Frankreich. Deutschland setzt mit seinen Sozialleistungen Anreize, die dafür sorgen, dass Migranten gezielt in dieses Sicherungssystem einwandern.“

„Korrekturen“ gefordert

Weiter argumentiert die CDU-Fraktion: „Deutschland schafft es nicht, Migranten ohne Bleiberecht zurückzuführen. Und genau dies benennt Frau Schindele völlig zu Recht. Hier bedarf es Korrekturen, die dazu führen, dass unser Grundrecht auf Asyl eben auch grundrechtskonform umgesetzt wird. Migration und Integration müssen leistbar sein – dann ergibt sich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Hieran wird auch deutlich, wie wichtig es war, Horb eben nicht zum ’Sicheren Hafen’ zu erklären.“

Horb schaffe es gerade so, die zugewiesenen Flüchtlinge unterzubringen und einigermaßen zu integrieren – alles was dies übersteige, sei schlicht nicht mehr leistbar.

Das Fazit aus CDU-Sicht: „Die politischen Ränder leben von den aktuellen Problemen in Deutschland. Arbeiten wir daran, dass die Politik die Sorgen und Ängste der Bürger ernst nimmt und hierfür wirksame Lösungen erarbeitet. Nur dann können wir verhindern, dass sich der Wähler Ventile an den Rändern sucht. „