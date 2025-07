So feiert die Jugend am Neckarstrand

1 Besucher unterschiedlicher Generationen hatten gemeinsam jede Menge Spaß, von links: Maja J., Karo C., Lia C., Alex B.,Carina B. und Conny H. Foto: Hanna Petermann Mit stimmungsvoller Musik und großer Sandfläche veranstaltete der Jugendgemeinderat Horb am Samstag eine Strandparty auf der Turnierwiese am Neckar.







Gimme, gimme, gimme a man after midnight und ein Mocktail mit sonnigem Blick auf den Neckar. Was nach sommerlichen 80er-Vibes klingt, wurde am Samstagnachmittag in Horb zur Realität. Unter dem Titel „Back to the Beach” veranstaltete der Jugendgemeinderat auf der Turnierwiese eine Strandparty für die Jugendlichen der Stadt.