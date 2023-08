Insgesamt 29 Teilnehmer gingen in den Abendstunden am vergangenen Mittwoch beim „6. Horber Balloncup“ an den Start.

Nach dem abendlichen Briefing versammelten sich die Piloten zum gemeinsamen „Takeoff“, welcher um 19 Uhr auf dem Flugplatz Eutingen stattfinden sollte. Bedauerlicherweise sorgten starke Windböen für einen Verzögerung des Starts.

Auch eine halbe Stunde später waren die Windverhältnisse mit einer Stärke von 15 Knoten gemessen in Freudenstadt für einen Start nicht ideal. „Das sind 27 Stundenkilometer. Das ist schon ordentlich. Die Piloten sollten ja später auch noch landen können“, gab Volkhard Bähr von der „Ballonsportgruppe Horb“ zu bedenken. Um etwa 20.15 Uhr gab Wettbewerbsleiter Martin Wegner letztlich Entwarnung, woraufhin die Ballonfahrer in die Lüfte steigen konnten, um die ersten beiden Aufgaben (Tasks) des Wettbewerbs auf ihrer Route in Richtung Remmingsheim abarbeiten zu können. Neben dem amtierenden Weltmeister und Horber Seriensieger Stefan Zeberli (CH) nehmen mit Dave Bareford (GB), Dominic Bareford (GB) und Nick Donner (USA) auch drei ehemalige Weltmeister am Wettkampf in den Lüften teil.

Vor dem Start sind alle gespannt, ob sich das Wetter bald so präsentiet, das die Ballone abheben können. Foto: Andreas Wagner

In der ersten „Task“ mussten die Ballonfahrer ein zuvor selbst festgelegtes Ziel ansteuern, wobei sich Bastian Schwarz mit 1000 Punkten durchsetzte. Dicht dahinter reihten sich Sven Goehler (996 Punkte) und Pascal Kreins (991 Punkte) ein. In der Aufgabe „Hesitation Waltz“ (Langsamfahrt) mit drei verschiedenen Zielen setzte sich die Österreicherin Elisabeth Kindermann-Schoen durch, dicht gefolgt von Goehler.

In den frühen Morgenstunden starteten die Ballone am Donnerstag westlich von Rexingen. Das erste Ziel lag in der Umgebung der Buswendeplatte am Ortsausgang, bevor die ehemaligen Mülldeponie sowie der Kreisverkehr nahe der Rundhalle auf dem Hohenberg angesteuert wurde. In der dritten Task setzte sich erstmals der ehemalige Weltmeister Dominic Bareford durch der auch die vierte Aufgabe anführte. Der amtierende Weltmeister Stefan Zeberli entschied die darauf folgenden beiden Tasks für sich, ließ jedoch in der siebten Aufgabe ordentlich Punkte liegen.

Wer die Heißluftballone über Horb und Umgebung in den kommenden Tagen bestaunen will, der kann diese morgens ab circa 7 Uhr oder abends ab 18 Uhr am Himmel sehen.