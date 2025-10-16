Horber Bahnhofsszene: Wenn Manie die Kontrolle übernimmt

Im Frühjahr 2024 griff ein Mann auf seinem Fahrrad immer wieder Passanten verbal an. Vor Gericht wurde nun klar, was in der Bahnhofsszene schon länger bekannt sein soll.
Im Frühjahr und Sommer 2024 war am Bahnhof Horb einiges los. Ein Busfahrer verprügelt einen Fahrgast, Jugendliche schlagen sich und filmen dabei und ein Mann beleidigt und bedroht ohne Gründe immer wieder Passanten . Letzterer musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Horb verantworten. Ein Sachverständiger erklärt dort, wie es zu den insgesamt 13 Anklagepunkten gegen den der 57-Jährigen kommen konnte.