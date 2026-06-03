Horber Autorin mit neuem Buch: Wenn Wasserschäden zum Vollzeitjob werden

Das Buch der Horber Autorin Marion Lakomy „Neustart mit Wasserschaden“ zieht immer größere Kreise – es liegt in Buchhandlungen aus und wird beachtet.
Die Geschichte handelt von einem Jahr zwischen Erschöpfung, Mut und Neuanfang. Lakomy hat viel Autobiografisches in ihrem Buch verarbeitet. Denn: Sie selbst hatte auch Wasserschäden, und hat darüber hinaus auch noch ihren Job aufgegeben. In der schwierigen Zeit hatte sie viel Unterstützung aus ihrer Nachbarschaft und ihrem Freundeskreis erfahren – denn die Wasserschäden „haben mich ein halbes Jahr Vollzeit beschäftigt“. Es sei eine sehr turbulente Zeit gewesen – und der erste Wasserschaden habe ihre komplette Planung „einfach so über den Haufen geworfen“.