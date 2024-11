Horber Advent: Wie die Stadt trotz Sparkurs den Weihnachtsmarkt retten möchte

1 Nikolaus Peter Woikowski (Mitte) präsentiert zusammen mit Claudia Beuter, Caroline Yi, Montserrat Gargallo, Bianca Kalmbach sowie Tabea Schäffer die Horber Schätze zur Weihnachtszeit. Foto: Stadt Horb

Traditionell am ersten Adventswochenende vom 29. November bis 1. Dezember 2024 lädt die Stadt Horb am Neckar zum Horber Advent ein. In diesem Jahr sind einige besondere Aktionen geplant.









Rund um den Flößerwasen und die Inselspitze erwartet die Besucher ein Weihnachtsdorf mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein. Am Freitag, 29. November, wird der Horber Advent um 18 Uhr offiziell durch OB Peter Rosenberger eröffnet. Begleitet von der Spielgemeinschaft Stadtkapelle Horb und dem Musikverein Bildechingen sowie einer Segnung durch Pfarrer Christoph Kirn, bietet der Eröffnungsabend eine feierliche Einstimmung in die Adventszeit.

Die Stadtverwaltung teilt mit: „Der Horber Advent steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der besinnlichen Vorweihnachtszeit für die ganze Familie, trotz der Herausforderungen durch Sparmaßnahmen, die auch am Horber Advent nicht spurlos vorübergehen." Mit kreativen Ideen und traditionellen Elementen werde dennoch eine festliche Atmosphäre geschaffen. Als Highlight für die kleinen Besucher fährt der Nikolaus Peter Woikowski mit seinem festlich beleuchteten Schlepper in das Weihnachtsdorf ein, begleitet von der Auszubildenden im Stadtmarketing, Tabea Schäffer als Engel. Keine Beleuchtung der Horber Stadtsilhouette Die Kulisse des Weihnachtsdorfes wird durch einen Weihnachtsbaum im Zentrum, ein Kinderkarussell und eine beleuchtete Eisenbahn abgerundet. Durch den Verzicht auf die Beleuchtung der Platanenallee und der Horber Stadtsilhouette werden rund 8000 Euro eingespart. „Der Rest der Weihnachtsbeleuchtung bleibt jedoch erhalten und die wärmenden Feuerschalen tragen zu einer gemütlichen Atmosphäre bei", teilt die Stadt mit. Neu in diesem Jahr sind die „Zauberhaften Schlepperfahrten" zum Alten Freibad, kombiniert mit „romantischen Stocherkahnfahrten in der Adventsdämmerung". „Eingekuschelt in Lammfelle und begleitet von einem wärmenden Glühmet können die Besucher die winterliche Idylle genießen – eine reizvolle Ergänzung zu den traditionellen Angeboten des Horber Advents", kündigt die Stadtverwaltung an. Aktion „Horber Schätze zur Weihnachtszeit" Ein besonderes Highlight des Horber Advents ist die Aktion „Horber Schätze zur Weihnachtszeit", bei der regionale Vielfalt im Mittelpunkt stehen soll. Das Stadtmarketing präsentiert Geschenkkörbe und Tassen, gefüllt mit regionalen Spezialitäten und Fairtrade-Produkten. „Mit den Horber Schätzen möchten wir den Menschen die Möglichkeit geben, ein Stück unserer Heimat zu verschenken und dabei regionale Produzenten zu unterstützen," erklärt Claudia Beuter vom Team des Horber Stadtmarketings. „Besonders beliebt sind auch die Horber Ausstecherle und der traditionelle Weihnachts-Necky, der mit einem handgestrickten Schal der Seniorinnen aus dem Altenpflegeheim Ita von Toggenburg ausgestattet ist", schreibt die Stadt. Geschenkarrangements für Kulturliebhabende Abgerundet wird das Angebot durch Geschenkarrangements für Kulturliebhabende, darunter Eintrittskarten für Lesungen und Kabarettabende im Kulturhaus Kloster, kombiniert mit regionalen Schmankerln. Alle Artikel sind sowohl in der Tourist-Info Horb in der Dammstraße als auch an der Info-Hütte des Weihnachtsmarkts erhältlich. Die Stadt Horb ist zuversichtlich, dass der Horber Advent in diesem Jahr ein Erfolg wird. Claudia Beuter, Leiterin des Stadtmarketing, sagt: „Wir sind froh, dass es mit der Nachfrage der Marktbeschicker für unseren Weihnachtsmarkt nach der Corona-Delle wieder aufwärts geht. Wir haben zehn Stände mehr – alles Kunsthandwerk. Die ganze Inselspitze ist voll!" Weitere Informationen Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt

Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr. Programm Horber Advent

Freitag: 16 Uhr Beginn des Horber Advents, 18 Uhr: Feierliche Eröffnung durch Oberbürgermeister Peter Rosenberger, 18.45 Uhr: Nikolaus begrüßt die Kinder, 19.15 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit Duo TopToo.