Horb Wohnung gekündigt: Existenz von Familie bedroht

In Anzeigen werden sie gerne in blumigen Worten als "ruhige Einliegerwohnung in gepflegtem Zweifamilienhaus" beworben: Wohnungen, die gerade im ländlichen Raum nicht selten sind. Denn das Modell Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ist recht alt. Wikipedia informiert: "Ursprünglich dienten Einliegerwohnungen zur Vermietung an die auf Bauernhöfen beschäftigten Landarbeiter, die sogenannten Einlieger. Nach dem Zweiten Weltkrieg war in Deutschland durch das 1. Wohnungsbaugesetz der Einbau von Einliegerwohnungen in neue Einfamilienhäuser vorgeschrieben, um den Wohnungsmangel zu beheben (...)."

Einen Wohnungsmangel anderer Art gibt es inzwischen wieder – und wer in einer Einliegerwohnung zur Miete lebt, hat ein höheres Risiko, gekündigt zu werden und so schnell keine vergleichbare Wohnung mehr zu finden.

Genau so geht es den Maiers, und sie können sich nicht erklären, wieso es so weit gekommen ist. "Wir zahlen Miete, sind ruhig, haben alle rechtlichen Vereinbarungen eingehalten", berichtet Maier. Trotzdem muss die Familie ausziehen – der Vermieter sitzt rechtlich am längeren Hebel.