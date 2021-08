3 Henna Nerg (links) mit Walerija Peter Foto: Lück

Mimosa Pale hat den schwarzen Bollenhut auf, Katrin Kinsler zieht ihr finnisches Tandem Tomasz Szwara am Pferdeschwanz Prächtige Stimmung beim Grillfest im Künstlerhaus. Die Mission: 18 Künstler wollen Horb für ein Wochenende umkrempeln.

Horb - Der vergangene Samstag. Die 18 Künstler haben gerade den Stadtrundgang hinter sich. Denn: Die Mission ist schon anspruchsvoll – am kommenden Wochenende wollen sie Horb verändern. Zwischen Marktplatz und Neckar soll es jede Menge Kunstaktionen geben – bunt, verrückt, tiefgründig. Im Mix zwischen Ganz-Nord und ganz Süd.

Die Idee: Die finnische Künstlerhausbewohnerin Mimosa Pale hatte sie vor über drei Jahren. Ein großes Kunstfestival. Erst wollte sie "LEADER"-Zuschüsse. Doch dann war die Landesförderung (100 000 Euro) doch einfacher zu bekommen.

Und jetzt quirlt das Leben endlich auf dem Hof des Künstlerhauses. Mimosa Pale: "Durch Corona mussten wir das Finde-Symposion ein Jahr verschieben. Durch die Verschiebung, die viele Vorarbeit hat sich eine Energie aufgestaut, so dass wir alle glückselig sind. Alle spüren das – und insofern sind wir froh, jetzt den Moment geschaffen zu haben, an dem es endlich losgeht!"

Frank will der Fotokulisse die Nase zeigen

Die Idee des Fin (Finnland)-De (Deutschland)-Symposiums von Kuratorin Mimosa Pale: "Analog zu den anderen Tandems – wie beispielsweise mit Kindern der Lebenshilfe, die mit Klaus E. Dietl und Stephanie Müller einen Film gedreht haben – stellen wir diesmal ein Tandem aus finnischen Künstlern und deutschen Künstlern zusammen. Jeder einzelne Künstler ist mega-spannend. Man stellt die dann zusammen und schaut – was passiert? Das ist die Möglichkeit für jeden Künstler, die eigene Arbeit in Frage zu stellen. Sich anderen Einflüssen zu stellen. Ob man die Kräfte bündeln kann und etwas neues Großartiges schaffen kann, das ist die Herausforderung."

"Luftikus"-Künstler Frank Fierke ist der erste, der diese konkrete Erfahrung macht. Der Schwabo-Reporter trifft ihn am Freitag auf dem Wochenmarkt. Fierke: "Schau Dir mal das Café Kipp an. Da könnte man doch ein Luftobjekt wie eine riesige Nase rausfahren lassen."

Der Reporter stellt sich vor: Die Fotokulisse von Horb – plötzlich durch ein Luftobjekt "entstellt". Großartig.

Doch sein finnisches Tandem Maire Karuvuori ist eher skeptisch: Die Performerin hatte sich in den Videos und Artikeln, die man im Internet findet, immer selbst dargestellt. Mal mit Indianer-Kopfschmuck, in bunten Kostümen oder ganz seriös in Vorträgen. Sie sagt: "Vielleicht gefällt mir das – vielleicht aber noch nicht."

Nadj und Tuomo waren schon im Atelier

Bildhauer Josef Nadj und Tuomo Vuoteenama sind schon weiter. Tuomo, der kinetische Skulpturen macht, sagt: "Wir waren schon im Studio von Josef und haben mit der Arbeit begonnen."

Nadj: "Klar. Aber wir haben zunächst Zeichnungen gemacht."

Klangkünstlerin Monika Golla ist eine der Künstlerinnen, die Horb durch ihre Zeit im Künstlerhaus geprägt hat und mit Frank Fierke im Eleven in Börstingen weiter für kraftvolle künstlerische Impulse sorgt (Monika: "Am Wochenende des 11. und 12. September wird es wieder Live-Konzerte mit Mandala Movie und anderen Bands geben").

Sie posiert fröhlich mit Pasi Mäkelä für das Foto. Pasi wirkt eher ruhig, setzt aber in seinen Performance-Aktionen seinen ganzen Körper ein – und das auch nackt, wie er an einem Balkon von hinten hängt.

Künstlerhausbewohnerin will ganz nackt sein

Ganz nackt – das ist auch eins der nächsten Ziele von Walerija Peter. Sie ist die nächste Künstlerhaus-Bewohnerin, sagt: "Um die ganze Crew kennenzulernen, war ich froh, dass ich gleich hier mit zum Tandems-Symposium eingeladen wurde."

Und die Glaskünstlerin hat mit Henna Nerg bestimmt die perfekte Partnerin. Die Finnin setzt auf bunte Skulpturen aus Kunststoff und Stoff, Peter aus dem Westerwald auf Glas. Die neue Künstlerhausbewohnerin: "Ich habe Porzellan- und Glasmalerei gelernt und habe danach Bildhauerei studiert. Inzwischen mache ich aus Videoperformance. Eigentlich wollte ich mit meinem Prof eine Performance in den USA machen. ›Nature on Boarders‹ klappte nicht, weil ich nicht geimpft war. Schade! Ich als weiße Frau, eine Latina und eine Farbige hätten sich in der Steppe ausgezogen und wären dann am Horizont verschwunden. Vielleicht klappt es nächstes Jahr."

Die Funken sprühen zwischen den Künstlern

Und Walerija ist froh, dass sie jetzt im Künstlerhaus in Horb gelandet ist: "Durch die Corona-Zeit ist bei mir nicht viel gegangen. Das hat den Gedanken verstärkt, frei zu leben. Neue Impulse, spielen. Erst war ich von Horb geschockt – es ist so klein. Wo sind hier die Freigeister. Doch jetzt durch die Tandems habe ich gemerkt – die gibt es hier!"

Reinschnuppern also nicht nur für die neue Künstlerhausbewohnerin.

Finde-Kuratorin Mimosa Pale: "Unser Ziel am nächsten Wochenende ist es, Horb zu erfrischen. Einen neuen Blick zu schaffen."

Das erste Aufeinandertreffen der 18 Künstler am Riesengrill "Schwarzwälder Esse" hat gezeigt – die Funken sprühen schon zwischen den Künstlern.