Horb "Winter Visions": War Musik wirklich zu laut?

Ein Nachbar, der 100 Meter entfernt vom Quartier 77 wohnt, erklärt in einem Telefonat mit unserer Zeitung: "Bei allem Verständnis für Veranstaltungen für junge Menschen muss ich sagen, dass das nicht mehr akzeptabel war." Er berichtet auch von einer Bewohnerin des Mehrfamilienhauses, die 83 Jahre alt ist und wegen der wummernden Bässe Beruhigungsmittel genommen habe. Wenn auf dem Exerzierplatz mal ein Musikfest stattfinde, sei das für ihn kein Problem. "Nicht die Musik war das Problem, sondern dieser heftige Bass, der sogar das Geschirr im Schrank zum Scheppern gebracht hat", sagte der Mann. Er wohnt in der ersten Häuserreihe außerhalb des Kasernengeländes. Zwischen den beiden Gebäuden an der Längsseite des ehemaligen Exerzierplatzes drang die Musik wohl direkt zu diesen Wohngebäuden durch.

Mit einem Leserbrief wandte sich auch Ewald Müller am Montag an unsere Zeitung. "Muss das sein?", fragte er darin. "Nach 24 Uhr noch Bass-Gedröhne kilometerweit zu hören! Ich habe nichts dagegen, dass die Gastronomie versucht, ihren Umsatz zu erhöhen. Aber nicht auf Kosten der Nachbarn. Oder sollten die Nachbarn zum Gegenangriff übergehen und das Quartier bei Tagungen und anderen Veranstaltungen so beschallen, dass den Gästen beim Essen die Gabel aus der Hand fällt?"

Der Betreiber des Quartier 77, Johannes Kiefer, der seine Räume für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat, hat bereits am Sonntag gesagt, dass es ihm Leid tue, wenn sich manche Anwohner gestört gefühlt hätten. Er habe die Musik nach der Meldung von Beschwerden etwas zurückdrehen lassen.

Es gibt aber auch Anwohner, die versöhnlicher klingen: "Also ich wohne direkt an der Kaserne, kann sogar auf das Quartier 77 schauen und ich fand es nicht wirklich schlimm. Klar hat man den Bass gehört, aber ich konnte zum Beispiel in Ruhe im Wohnzimmer sitzen, und meine Kinder haben geschlafen. Man sollte solche Events unterstützen und nicht klagen", schrieb Facebook-Nutzerin Stephanie E. Oliver R. schrieb dort: "Wohne auf dem Hohenberg in der Nähe der Kaserne: Ja, man hat die Musik gehört, aber was soll‘s: Kommt ja selten vor. Freue mich, dass über 1000 Gäste da waren. Soll toll gewesen sein. Gratulation an die Veranstalter."

Musik im Außenzelt bis 1 Uhr war genehmigt. Danach ging es in den Gebäuden weiter, den Anwohnern zufolge mit kaum mehr hörbaren Auswirkungen.

Bei Großveranstaltungen auf dem Flößerwasen, beim Musikcocktail im alten Freibad, jetzt auf dem Hohenberg: Immer wieder gibt es Beschwerden wegen der Lautstärke. Die Stadt bewegt sich in einem Spannungsfeld: Sie muss bei der Genehmigung sowohl auf Interessen der Anwohner als auch auf ein attraktives kulturelles und musikalisches Angebot in der Stadt achten. Auch bei Baustellen, rund um Kinderspielplätze und Kindergärten kommt es nach Angaben der Stadt mit gewisser Regelmäßigkeit zu Beschwerden wegen des Lärms.

"Dies soll allerdings entstandene Ruhestörungen nicht relativieren, sondern nur aufzeigen, wie schwierig es heute ist , allen Wünschen, Anregungen, Ansprüchen, Kritiken in der heutigen Stadt gerecht zu werden. Demgegenüber stehen nämlich auch die Forderungen, unsere Stadt attraktiver zu machen – unter anderem im kulturellen Spektrum mit entsprechenden Veranstaltungen oder Konzerten", sagte ein Sprecher der Stadt. Die Abwägung der Interessen sei für die Stadt nicht immer einfach. Einer sogenannten Freizeitlärmrichtlinie zufolge ist an 18 Veranstaltungen im Jahr tagsüber ein erhöhter Pegel von 70 dB(A) zulässig, teilte die Stadt mit.