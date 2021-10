1 Die ideale Situation für Horb, um aus der sich abzeichnenden Finanzmisere herauszukommen: Das Geld wird lastwagenweise angeliefert. (Symbolfoto) Foto: Morlok

Geld spielt in jeder Stadt und jeder Kommune eine große Rolle. Einnahmen und Ausgaben, Kreditaufnahme und Projektentwicklungen müssen in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen und letztendlich ist der Gemeinderat für den Haushalt einer Kommune verantwortlich. So auch in Horb.















Horb - Bei der ersten Sitzung des Horber Gremiums nach der Sommerpause galt es deshalb einige Punkte, die das Thema "Geld" betrafen, abzuarbeiten, zur Kenntnis zu nehmen oder gar zu genehmigen.

Überschuss in der Kasse

Als Erstes stand der Jahresabschluss 2018 auf der Tagesordnung. Monika Mitzkat vom Zentralen Steuerungsdienst konnte hier erfreuliches vermelden. Das Jahr 2018 hat die Stadt mit einem Überschuss von nicht ganz 3,8 Millionen abgeschlossen. Ein Ergebnis, das von der Stabsstelle Rechnungsprüfung bestätigt wurde. Im Gemeinderat war klar, dass dieses Ergebnis keiner weiteren Nachfrage bedurfte, und man stimmte dem Ergebnis vollumfänglich zu. "Damals hatten wir noch Schulden – 2020 nicht mehr, doch im nächsten Haushalt sieht das wieder ganz anders aus", erklärte OB Rosenberger.

Genauso schnell war die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 für die Stadtentwässerung abgehandelt. Man war sich im Rat einstimmig darüber einig, dass der Jahresgewinn in Höhe von 619 752 Euro aufs neue Rechnungszahl vorgetragen wird und man der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.

Abrechnungen genehmigt

Als Nächstes standen Abrechnung von Baumaßnahmen auf dem Plan. Es handelte sich um folgende Baumaßnahmen: Austausch Wärmeerzeuger (Heizung) für die katholische Spitalstiftung Horb, den Neubau des Blockkraftheizwerks im Haugen­stein, die Umgestaltung Westliche Altheimer Straße im Sanierungsgebiet in Horb, um die Fertigstellung des "Molkegässle" in Altheim, um das Baugebiet Großäcker in Dettensee, die Scheibenbussstraße in Nordstetten, das Baugebiet "Barbel-West" in Talheim und den Umbau des Feuerwehrhauses (Klosterscheuer) in Talheim. Dies sind alles Baumaßnahmen mit einem Abrechnungswert von über 250 000 Euro. Aus diesem Grund müssen sie, entsprechend der Hauptsatzung, dem Gemeinderat zur Abrechnung vorgelegt werden. Die wesentlichen Punkte zu diesem Tagesordnungspunkt wurden für den Gemeinderat in einem zwölfseitigen Protokoll so zusammengefasst, dass von Seiten des Gremiums keine Nachfragen erforderlich waren und man die vorgelegten Zahlenwerte und Begründungen zur Kenntnis nahm.

Kritische Perspektive

Ein wenig kritischer als der Blick in die finanzielle Vergangenheit ist dagegen der Blick in die Zukunft. Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt hat die Haushaltsstrukturkommission nach einer längeren sitzungsfreien Phase im Juni 2020 erneut getagt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass es sich abzeichnet, dass die finanzielle Dimension der Krise den Haushalt schwächen und den Ergebnisausgleich gefährden würde.

Die Haushaltplanberatungen zum Haushalt 2021 zeigten, dass zum ersten Mal seit 2015 der geplante Ergebnisausgleich im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr gelingt. Die Zielsetzung des kommunalen Haushaltsrechts, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, konnte nicht erfüllt werden. Die Stadt Horb ist – wie viele baden-württembergische Kommunen – von den Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den Gemeindeanteilen an den Steuern abhängig. Die eigene Steuerkraft der Stadt ist nicht ausreichend.

Neue Kredite

Die Planung der ordentlichen Ergebnisse im Finanzzeitraum 2021 bis 2024 prognostiziert ein summiertes Defizit von über 12 Millionen Euro. Nachdem zum Jahresende 2020 die Stadt Horb im Kernhaushalt vollständig schuldenfrei war, wird im Verlauf des Jahres 2021 eine erneute Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erwartet. Diesen Umstand sprach OB Rosenberger gleich zu Beginn des "Finanz-Blocks" zum Jahresabschluss 2018 an.

Von Seiten der Haushaltstrukturkommission gab es bereits einige Vorschläge, wie man zukünftig Haushaltsmittel einsparen kann, doch diese Ergebnisse sind mehr ein Tropfen auf den heißen Stein, denn wirkliche Einsparpotenziale sahen sie im ersten Schritt nur sehr bedingt.

Sorgfältige Abwägung

"Es geht hier darum, unsere gemeinsamen Beratungen und Ziele zusammenzufassen", so Rosenberger, der die Realisierung der vom Gemeinderat geforderten Einsparsumme von einer Million Euro an liquiden Mitteln als sehr spannend erachtete. "In Anbetracht einer sehr angespannten Finanzsituation sind unsere Einsparziele vorsichtig formuliert", merkte der OGL-Fraktionsvorsitzende Wolf Hoffmann hierzu an.

"Vor allem müssen wir hier sehr sorgfältig abwägen, wie weit wir unserer freiwilligen Leistungen im Hinblick auf die Pflichtaufgaben zurückfahren", erklärte Rosenberger abschließend und hatte ein Beispiel parat: "Den Bürgerkoffer im Bürgerbüro wird es zukünftig in den Ortschaften nicht mehr geben", kündigte er als eine der ersten Sparmaßnahmen an.

Um den Themenblock "Geld" abzuschließen, hatte die Stadtverwaltung noch die Informationen zum Haushaltsvollzug 2. Quartal 2021 (bis 30. Juni) vorliegen.

Rosenberger betonte, dass Zwischenberichte nur dann informativ sind, wenn man sie mit den Berichten der Vorjahre vergleichen kann, und sein CDU-Parteifreund und Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, Michael Keßler, sah aufgrund der Faktenlage sogar Grund zu vorsichtigem Optimismus.

Im Fazit der vorliegenden Zahlenwerte konnte die Stadtverwaltung feststellen: "Die Liquidität ist aufgrund der vorhandenen Zahlungsmittelbestände gesichert."

Im Konsens der Beratungen der Haushaltsstrukturkommission und dem aktuellen Haushaltsvollzug stellte Rosenberger fest: "Wir sind nicht handlungsunfähig, sondern bereiten uns lediglich auf Themen vor, bei denen wir einsparen müssen oder können – doch entspannt zurücklehnen, das können wir uns sicher nicht."