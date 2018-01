Horb Vesperkirche startet vorbildlich

Dekanatsreferent Achim Wicker sagte bei der Eröffnung der zehnten Horber Vesperkirche: "Wir sind froh, dass wir Heiko Schwabe mit seinem leckeren Essen aus dem Altenheim Ita von Toggenburg wieder an Bord haben. An einem Tag wird im Steinhaus sogar Gourmet-Küche serviert – von einem Koch-Kollegen von Schwabe." Wer das ist, wird noch nicht verraten. Nur so viel: Auch französische Gaumen sollen von den Gerichten begeistert sein.

Als Vorspeise zum Hauptmahl –­ Sauerbraten mit Spätzle und bissfestem Kohlgemüse – gibt es schon mal einen tollen Ausblick auf dem Nachtisch an der Kuchentheke: zwei tolle Torten. Eva-Maria Mühlhaupt hatte eine Kirche mit rotem Dach gezaubert, ihre Mutter Ingrid Holzhausen einen blumigen Kuchen mit Rosen. Die Aufschrift auf beiden Knusper-Kunstwerken: "Zehn Jahre Vesperkirche".

Lecker. Doch erst geht es für Dekanatsreferent Achim Wicker an die Arbeit: Der Flügel im Steinhaus muss noch optimal hingeschoben werden, damit Elisabeth Steimle auch befreit aufspielen kann. Diakon Klaus Konrad bringt dann den Segen mit einem Faltkreuz auf den Punkt: "Gott gibt dir Ansehen. Wenn ich in der Vesperkirche zuhöre, zulächle und meine Fröhlichkeit ansteckend ist, dann bin ich ein Segen."