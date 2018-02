Horb Urteil: Haftstrafe für Koma-Schläger

Der Verteidiger des Angeklagten hatte auf Bewährung gehofft. Was für das Gericht allerdings nicht in Frage kam. Dafür, so der Richter, "war die Tat zu brutal". Der 30-Jährige hatte in dem Lokal unter anderem aus Frust über seine gescheiterte Ehe einen Streit vom Zaun gebrochen, Wirt Gerhard Haizmann zusammengeschlagen. Sein Opfer lag nach der Attacke im Koma, ist nicht mehr arbeitsfähig.

Er und seine beiden Schöffen, erklärte der Richter, seien selbst "erschüttert, wie schnell man ein bürgerliches Leben zerstören kann." Der Angeklagte kann gegen das Urteil noch Berufung einlegen.