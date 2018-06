Horb Unfall: Abbieger trifft Motorrad – Frau schwer verletzt

Der 58-jährige Mercedesfahrer war auf dem Weg in Richtung Nordring. Er fuhr langsam, was den nachfolgenden Motorradfahrer zum Überholen veranlasste. Während des Überholens bog der 58-Jährige plötzlich und unangekündigt nach links in Richtung Lerchenstraße ab. Er prallte mit dem Motorrad zusammen. Beim Sturz verletzte sich die 56-jährige Mitfahrerin des Motorrades schwer. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus nach Freudenstadt. Weitere Verletzte gab es nicht.

An Auto und Motorrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.