1 Im Bereich der Autobahnbrücke bei Weitingen finden Sanierungsarbeiten am Straßenbelag statt. Foto: Hopp

Auf der Autobahn A­ 81 finden ab Dienstag, 28. September, Sanierungsarbeiten am Fahrbahnbelag statt. Dies teilt die Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten betreffen den Straßenabschnitt zwischen den beiden Anschlussstellen Rottenburg und Horb.















Link kopiert

Horb - Wie die Gesellschaft weiter mitteilt, gibt es auf der Neckartalbrücke Weitingen zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb Belagsschäden in beiden Richtungsfahrbahnen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit finden deshalb zeitnah Sanierungsmaßnahmen statt.

Die Arbeiten in Fahrtrichtung Singen wurden am 13. und 14. September durchgeführt. Witterungsbedingt mussten sie unterbrochen werden.

Teils Einschränkungen

Die Arbeiten in Fahrtrichtung Stuttgart sind von Dienstag, 28. September, 6 Uhr, bis Freitag, 1. Oktober, 12 Uhr, geplant. Die Baumaßnahme erstreckt sich laut dem Unternehmen auf ungefähr einen Kilometer Länge. Teilweise sei eine Einschränkung der Verkehrsführung notwendig. Aufgrund der zu erwartenden Staubildung bittet die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest alle Verkehrsteilnehmer um angepasstes Fahrverhalten.

Hintergrundinformationen zur Autobahn GmbH: Seit dem 1. Januar 2021 ist die Autobahn GmbH des Bundes verantwortlich für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen in Deutschland. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit rund 1000 Beschäftigten ist verantwortlich für ungefähr 1050 Kilometer Autobahnen in Baden-Württemberg sowie in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz.