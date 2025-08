Mit einem Facebook-Post zur Hundehaltung sorgt die Stadtverwaltung Horb für rege Diskussionen. Heizt die Stadt damit eine Polarisierung an?

Der Post, der unter anderem an die Leinenpflicht erinnert und Hundekot als Gesundheitsgefahr thematisiert, enthält auch die Aufforderung, dass „lautes Bellen oder Jaulen von Hundebesitzern“ möglichst vermieden werden sollen – was bei manchen Hundebesitzern auf Unverständnis stößt.

„Lautes Bellen“ soll vermieden werden

Die Stadt schreibt: „Hunde sind treue Begleiter, aber die Hundehaltung bringt auch Pflichten mit sich.“ Besonders problematisch sei Hundekot, der nicht ordnungsgemäß entsorgt werde – eine Gefahr für spielende Kinder, landwirtschaftliche Nutztiere und die Umwelt. Auch werde in Horb bei Verstößen eine Geldstrafe fällig. Hunde müssten in Wohngebieten und geschlossenen Ortslagen angeleint werden, dürften nicht auf Spielplätze, Liegewiesen oder landwirtschaftlich genutzte Flächen – und lautes Bellen solle vermieden werden, „um niemanden zu stören und ein friedvolles Miteinander zu fördern.“

Tierschützerin fordert mehr Toleranz und Rücksicht

Tierschützerin Jaqueline Dießner vom Tierschutzverein Horb reagierte mit einem Augenzwinkern: „Das fände ich jetzt aber mehr als beunruhigend, wenn die Hundebesitzer nun auch bellen oder jaulen“, kommentiert sie. Und fügt lachend hinzu: „Vielleicht verstehen uns dann die Hunde besser.“

Reaktion mit Augenzwinkern und Ernsthaftigkeit

Doch im Ernst führt sie weiter aus: „Hunde bellen oder jaulen nun mal. Gerade Neuankömmlinge haben oft Probleme, sich einzufinden. Ein friedvolles Miteinander wäre machbar, wenn jeder mehr Rücksicht nimmt – aber auch jeder etwas toleranter ist.“ Auch bei anderen alltäglichen Geräuschen sei mehr Gelassenheit gefragt, so Dießner: „Vielleicht mal nicht beschweren, weil die Kirchenuhr läutet, die Kinder vom Nachbarn zu laut sind oder der Hund vom Nachbarn bellt.“

Nicht genügend Mülleimer in den Ortsteilen

Die Kommunikation von Hunden erfolge nun mal über Lautäußerungen – beim Spielen, bei Unsicherheit oder in Notlagen: „Wir können Lebewesen nicht immer derart einschränken, dass sie stille Lebewesen sind – macht man ja auch nicht bei Kindern.“ Viele weitere Facebook-Nutzer äußern sich ähnlich. Kritik kommt auch an der Infrastruktur für Hundehaltung: „Dann fangt endlich an, entsprechend Kotbeutelspender und – noch wichtiger – Mülleimer aufzustellen“, schreibt eine Nutzerin.

Warnung vor zunehmender Polarisierung

Gerade in Ortsteilen wie Nordstetten sei das Angebot unzureichend. „Wenn der Hund nicht direkt dort kackt, schleppt man die Tüten kilometerweit mit sich rum.“ Die Hundesteuer allein reiche nicht, so der Tenor. Gefordert wird auch eine eingezäunte Freilauffläche – „gibt’s in anderen Städten auch.“

Ein anderer Nutzer sieht in dem Beitrag gar eine gezielte Stimmungsmache: „Neue Aktion gegen Hundehalter? Nicht der erste Beitrag. Wenn ich mir viele Straßen und Plätze anschaue – wo bleibt der Beitrag über menschliche Drecksäcke?“ Wieder andere warnen vor einer zunehmenden Polarisierung. Die Kluft zwischen Hundebesitzern und Nichthundebesitzern werde künstlich vergrößert. Wer sich verantwortungsvoll verhalte, fühle sich zunehmend ungerecht behandelt: „Hundesteuer, Leinenpflicht, Hundeführerschein und der ständige Stress mit anderen Leuten – das wird durch solche Posts gefördert.“

Wird die Kluft vergrößert?

Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass viele Hunde große Dienste leisten – als Rettungs-, Assistenz-, Hüte- oder Spürhunde. Ein sachlicher Umgang mit dem Thema sei nötig – und nicht nur Forderungen, sondern auch Angebote an Hundehalterinnen und -halter.