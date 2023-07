Der SPD-Gemeinderat Dieter Rominger-Seyrich, der sich seit Jahren für die Gäubahn kämpft, begrüßt die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen die Kappung vom Hbf Stuttgart. Er spricht zudem von einem „Desaster in der deutschen Verkehrspolitik“.

Der Zeitpunkt für die ab 2025 drohende langjährige Abbindung der Gäubahn vom Stuttgarter Hauptbahnhof und damit vom deutschen Fernverkehrsnetz rückt näher. Dieter Rominger-Seyrich, SPD-Gemeinderat in Horb, sieht jetzt eine neue Chance, dass es doch nicht zu der in der Region befürchteten Abtrennung der Gäubahn-Direktverbindung zum Stuttgarter Hauptbahnhof kommt.

Tunnelbau könnte dauern

Rominger-Seyrich schreibt: „Der erst 2021 angesichts des bis dahin ungelösten Anbindungsproblems der Gäubahn an den entstehenden Tiefbahnhof in Stuttgart hastig ins Spiel gebrachte Pfaffensteigtunnel wird selbst bei optimalem Planungs- und Bauverlauf nicht vor Mitte der 30er Jahre fertig gestellt sein. Diese wohl über ein Jahrzehnt dauernde Kappung der Gäubahn in Vaihingen widerspricht laut mehreren juristischen Gutachten dem Planfeststellungsbeschluss für das Projekt Stuttgart 21, dem eine nur wenige Monate dauernde Unterbrechung der Gäubahn zugrunde liegt.“

DHU zieht vor Gericht

Trotzdem lehnen die DB und die Stadt Stuttgart einen möglichen Weiterbetrieb der Gäubahn über die Panoramabahn in einen zu erhaltenden Ergänzungsbahnhof ab.

Angesichts dieser langjährigen Kappung der Gäubahn und einer dadurch zu befürchtenden für den Klimaschutz kontraproduktiven Verkehrsverlagerung zurück auf die Straße klagt nun die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor dem Verwaltungsgerichtshof. Rominger-Seyrich: „Dafür der DUH herzlichen Dank! Eigentlich wäre dies die Aufgabe des Interessenverbands Gäubahn und der anliegenden Städte und Kreise gewesen. Diese haben sich bisher aber leider mit der Beruhigungspille einer möglichen S-Bahnverlängerung über Herrenberg hinaus abspeisen lassen.“

Lautes Klagen der Wirtschaft

Weiter schilder der Kommunalpolitiker: „Die jüngst in einer Pressekonferenz von deutschen und Schweizer Wirtschaftsverbänden berichteten Klagen über die mit der langjährigen Kappung der Gäubahn verbundene deutliche Beeinträchtigung, aber auch der trotz des 1996 abgeschlossenen Vertrags von Lugano unbefriedigende Zustand auf dieser internationalen Verbindung unterstreichen dies. Obwohl die Gäubahn seit Jahrzehnten nach der Rheintalstrecke der wichtigste Zulauf auf deutscher Seite zum Gotthard-Basistunnel und zu den Linien der Neuen Eisenbahnalpentransversale darstellt, hat sich an der zwischen Horb und Hattingen seit mehr wie 75 Jahren bestehenden weitgehenden Eingleisigkeit und den damit verbunden Kapazitätseinschränkungen nichts geändert.“

Schweizer Misstrauen?

Wenn die Schweiz deshalb nun für die Güterverkehrsverbindung zwischen den Nordsee-Häfen Antwerpen und Rotterdam sowie Italien an Deutschland vorbei auf der linksrheinischen Seite über Frankreich und Belgien plane, könne dies nur als Misstrauen hinsichtlich der deutschen (Schienen-)Verkehrspolitik gedeutet werden. Angesichts des nur wenige Monate nach Inbetriebnahme wieder für einige Monate unterbrochenen Betriebs beim Black Forest Terminal, weil alternative Zulaufstrecken fehlen, sowie den in diesem Sommer teilweise monatelangen Streckensperrungen (wie aktuell zwischen Waiblingen und Stuttgart) im Großraum Stuttgart könne nur „von einem Desaster der deutschen Verkehrspolitik in den letzten Jahrzehnten“ gesprochen werden.

Rominger-Seyrich: „Es stellt sich die Frage der politischen Verantwortung hierfür. Und es zeigt eindrücklich die Notwendigkeit einer baldigen echten Verkehrswende auf.“