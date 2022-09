1 Eugen Schlotter ist im Alter von 74 Jahre gestorben. Foto: Familie

Eugen Schlotter ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Er wirkte an vielen Stellen für seine Gemeinde.















Link kopiert

Horb-Nordstetten - Viele Horber trauern um Eugen Schlotter, der bereits am 17. August im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Für die Familie Schlotter war es wichtig, erst nach der Trauerfeier in der Nordstetter Kirche und der anschließenden Urnenbeisetzung diesen Nachruf auf den Weg zu bringen.

Erfülltes Leben

Eugen Schlotter hatte ein erfülltes Leben, so seine Tochter Rebekka. "Ich hatte einen tollen Papa. Er war ein liebevoller Vorzeigepapa", so Rebekka.

Bei der Trauerfeier in der Kirche sprach Klaus Bok für die vielen Vereine und Institutionen, für die Eugen Schlotter mit viel Herzblut engagiert war, darunter die Freiwillige Feuerwehr Horb, Abteilung Nordstetten, die katholische Arbeitnehmerbewegung, der Männergesangverein Nordstetten, der Tageselternverein, der Schloss-Förderverein, Donum Vitae.

"Wenn Eugen mit seiner ihm eigenen Ruhe ausstrahlenden Stimme grüßte, war es immer eine sehr nette Begegnung mit einem kurzen, kompetenten und freundlichen Gespräch. Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass Eugen eine gefragte Persönlichkeit war", so Klaus Bok.

In Obertalheim geboren

Eugen Schlotter ist am 12. Februar 1948 in Obertalheim geboren. Er besuchte dort die Volksschule, danach von 1962 bis 1964 die staatliche Handelsschule in Sulz. Dem schloss sich eine Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst in Haigerloch an, danach im gehobenen Verwaltungsdienst, ebenfalls in Haigerloch.

1971 trat er in die Stadtverwaltung Horb ein, war im Bauamt und im Rechnungsprüfungsamt tätig. 40 Jahre war er bei der Stadt Horb. 2011 ging er in Pension. Am 30. März 1970 heiratete Eugen Schlotter seine Gaby. 1972 wurde Matthias geboren, 1976 die Zwillinge Rebekka und Raphael. Zudem hatte das Ehepaar Schlotter mit Fabian ein Pflegekind in der Familie.

Er liebte das Tüfteln und das Wandern

Eugen Schlotter war ein schwäbischer Tüftler, ein begnadeter Hobbykünstler, so seine Tochter. In seinen handwerklichen Gewerken war er sehr akkurat. Eugen Schlotter war auch sehr naturverbunden. Nach Wanderungen war die Einkehr sehr wichtig, denn Eugen Schlotter liebte gutes Essen.

Die Tochter Rebekka hatte noch vieles zu erzählen, was deutlich machte, dass er sowohl in der Familie als auch in der Öffentlichkeit ein gefragter und liebenswerter Mensch war. Eugen Schlotter hatte auch viel Freude an seinen drei Enkeln.