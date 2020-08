Horb/Sulz/Dornhan Adlerstube-Brautpaar feiert Hochzeit

Horb-Dettlingen/Sulz-Hopfau/Dornhan-Bettenhausen - Nachdem die kirchliche Hochzeit aufgrund Corona von März auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste, durften Tobias Pfau und seine Frau Tanja sich am Samstag, 8. August, endlich das Ja-Wort in der Katharinenkirche in Hopfau geben.