Horb/Stuttgart Kampf um entführtes Kind geht weiter

Horb/Stuttgart - Wir schauen in die Gesichter von vier Frauen vor dem türkischen Generalkonsulat in Stuttgart: hoffnungsvoll, kämpferisch, bitterernst und entschlossen. Heute vor 130 Tagen wurde der dreijährige Sami von seinem Vater in die Türkei entführt. Und Mutter Christina Coskun, Schwester Alexandra Gunne, Großmutter Margit Hauschild und Freundin Nicole Merz demonstrieren dafür, dass er schnell wieder nach Deutschland kommt.