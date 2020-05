Horb Starkregen: Schwerverletzter bei Unfall auf A 81

Der 55-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Ergenzingen, die mit 17 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine 45 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt.

Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn Richtung Singen zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0741/348790. Insbesondere ein Zeuge sei für die Ermittlungen von Bedeutung, so die Polizei. Diese Person habe den Unfall beobachtet, die Unfallstelle jedoch noch vor Eintreffen der Beamten verlassen.