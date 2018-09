Horb Schulhund: Den Stress wegstreicheln

Horb - 11.15 Uhr: Es läutet zur vorletzten Unterrichtsstunde. Die Aufmerksamkeit der Schüler schwindet spürbar, bis ein neues Klassenmitglied in Schuluniform den Raum betritt: Schulhund Aika läuft herein und setzt sich ganz selbstverständlich auf einen Stuhl zwischen ein paar Schülern. So sieht zwei bis drei Mal pro Woche ein ganz normaler Morgen in der Horber Realschule aus.