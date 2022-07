Schule geschafft in Horb

An zwei Abendveranstaltungen der Beruflichen Schule Horb wurden die Absolventinnen und Absolventen der technischen Ausbildungen verabschiedet.















Horb - Zu den Absolventen zählen die Industrie- und Zerspanungsmechaniker, die Technischen Produktdesigner sowie die Industriemeister und Technikerabschlüsse.

Schulleiter Lindner eröffnete die Veranstaltung mit dem Statement, dass eine Ausbildung ein Dienst für die Gesellschaft sei. Der Fachkräftemangel in Deutschland werde immer offensichtlicher, umso erfreulicher sei es, so viele gut ausgebildete Berufs- und Fachschüler auszeichnen zu dürfen. Qualität zeige sich daran, dass der Kunde wieder kommt. Darum ermutigte Lindner die Berufsschüler, in der Zukunft eine Weiterbildung zum Meister oder Techniker anzustreben.

Berufsschule Metall und 3BKM Produktdesign

Klassenlehrer Otto Gaiser lobte seine 20 Zerspanungsmechaniker und Technischen Produktdesigner dafür, dass sie sich nicht nur die Ausbildungsinhalte angeeignet haben, sondern auch den Tabletunterricht gemeistert hätten.

Mit einem Preis wurden ausgezeichnet: Ines Bäuerlein, Jonas Hertter, Jan Kästle, Alexander Lang, Anna Rauschenberger, Mathis Schubert, Milena Schwab, Maurice Wirth, Marcel Fischer, Mario Gaus.

Eine Belobigung erhielten: Mathis Mutz, Florien Saiber, Johanna Walter.

Industriemeister

Die erstaunlichen privaten Fähigkeiten seiner 24 Schüler sorgten laut Klassenlehrer Harald Swoboda für ein unterhaltsames Klassenklima. Darüber hinaus glänzten viele Industriemeister aber auch mit hervorragenden Leistungen. Obwohl wegen Corona die Prüfungsmodalitäten lange nicht feststanden und die IHK keinen Corona-Bonus verschenkte, erreichten mehrere Schüler in den Prüfungen fast die maximale Punktzahl.

Mit einem Preis wurden ausgezeichnet: Alexander Galwas, Jonas Geisler, Marius Kübler, Rudolf Mardakin, Fabio Müller, Christoph Pfeffer, Daniel Ruoß, Matthias Speidel.

Eine Belobigung erhielten: Philipp Fischer, Ron Gerbershagen, Maximilian Kilgus, Lukas Schmieder, Markus Wiedemann.

Maschinen- und Automatisierungstechnik

Insgesamt 55 Technikerinnen und Techniker bekamen in diesem Jahr ihre Zeugnisse und Zertifikate überreicht. Zusätzlich zum Technikerabschluss konnten unter anderem Zertifikate von SAP, Cisco und Kuka erworben werden.

Klassenlehrer Patrick Bär freute sich, dass seine Fachkräfte ihre selbst gesteckten Erwartungen nicht nur erreicht, sondern sogar überflügelt haben. Klassenlehrer Rolf Günther sorgte mit seiner Rede für eine ausgelassene Stimmung. Zugleich mahnte er jedoch auch an, dass die Techniker sich "die Kappe aufsetzen" müssten, weil sie in Zukunft viel Verantwortung hätten und weitreichende Entscheidungen treffen würden. Der Klassensprecher, Jan Renz, lobte das außergewöhnliche Engagement der Lehrer. Das Leistungsniveau war so hoch, dass man sich als Schüler mit einem Zweierschnitt schämte. Fast alle Schülerinnen und Schüler erhielten einen Preis oder eine Belobigung.

Mit einem Preis wurden ausgezeichnet: Johannes Kehrer, Oliver Kimmich, Dominik Loi, Joshua Luger, Eugen Ochrimenko, Lukas Rübertus, Marcel Schlagenhau, Felix Weißer, Janis Wiechert, Sarah Bitzer, Pascal Goll, Timo Pfeffer, Tommy Roger Dieguez, Raphael Stoll, Nico-Noel Annoff, Jule Bailer, Lisa Bofinger, Timo Dohl, Patrick Hellstern, Nico Hüttenrauch, Manuel Jung, Denis Klaiber, Florian Kreidler, Manuel Kreidler, Lukas Martini, Jan Renz, Nadine Straub, Benjamin Waidelich, Lukas Weikum.

Eine Belobigung erhielten: Thorsten Finkbeiner, Sarin Geske, Lukas Herrmann, Simon Kronenbitter, Lukas List, Christoph Schneider, Julian Axt, Imko Buijs, Zafer Bayram, Michael Bialdyga, Marc Dittus, Fabian Hoffmann, Colin Klett, Mario Noll, Matthias Rapp, Nico Scheu.

Berufskolleg Produktdesign

Das Berufskolleg Produktdesign führt zum Abschluss des Technischen Assistenten und bei entsprechenden Leistungen auch zur Fachhochschulreife. Daher nannte Schulleiter Lindner diese Schulart ein wertvolles Konstrukt in der Bildungslandschaft. Die 25 Schülerinnen und Schüler seien in den vergangenen beiden Jahren merklich gereift und hätten dadurch hervorragende Chancen auf dem Ausbildungsmarkt.

In einem sehr persönlichen Beitrag berichtete der Schüler Hesham AlObaid, wie er vor sechs Jahren aus Syrien gekommen ist und sich nun bis zur Hochschulberechtigung vorgearbeitet hat. Zusammen mit zwei Mitschülerinnen betonte er die gute Klassengemeinschaft und zeichnete besondere Charaktere der Klasse aus. Ein starkes Lob ging an die Lehrkräfte, die immer ein offenes Ohr hatten.

Klassenlehrer Marc Leichsenring bereicherte an diesem Abend mit einem Gastauftritt die Lehrerband, die für die musikalische Untermalung sorgte. In seiner Rede betonte er das große Potenzial der Schülerinnen und Schüler. Sie könnten mithelfen, die gesellschaftlichen Probleme anzupacken.

Eine besondere Ehre hatte sich dieses Jahr Loreen Stummer verdient, die als beste Schülerin der Schule den Preis des Landrats erhielt. Zuletzt läutete Schulleiter Lindner für alle Absolventinnen und Absolventen die Schulzeit aus.

Mit einem Schulpreis wurden ausgezeichnet: Loreen Stummer, Sharleen Wolf

Eine Belobigung erhielten: Jan Ackermann, Julia Bader, Markus Mattheis, Sarah Zimmermann, Jana Züfle