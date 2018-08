Horb/Rottweil Ex-Partnerin vergewaltigt: Zeuge hatte Todesangst

Es war der unheilvolle Höhepunkt einer 2014 beginnenden Spirale von Gewalt, bei der der Täter immer wieder die Mutter seines Sohnes verprügelte. Es waren Taten, die zwar angezeigt, doch bis zum Sommer 2017 nur mit Strafbefehlen und Geldstrafen geahndet wurden.

Dann kam es auch zum endgültigen Bruch zwischen dem Paar. Er wollte am 26. Juli seinen Sohn ohne das Einverständnis der Mutter aus dem Kindergarten abholen, die Erzieherinnen gaben das Kind nicht heraus, die Mutter kam dazu, holte die Polizei und man erteilte dem Angeklagten Platzverbot. Doch anstatt sich das als weitere Warnung zu sehen, ging er zur ihrer Wohnung, die sich von ihm getrennt hatte, würgte und schlug sie und trat auf die am Boden liegende Frau ein. Dafür wurde er vom Amtsgericht Biberach zu vier Monaten Haft verurteilt, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Doch auch das nützte nichts. Er suchte die Frau, die inzwischen vor ihm auf der Flucht war, überall. Als sie bei ihrer Tante in Empfingen Unterschlupf fand, schlich er nachts ums Haus, und in ihrem neuen Versteck in Betra kam es dann in den Abendstunden des 5. Novembers zum großen Knall.

Dafür wurde er im April dieses Jahres vom Horber Amtsgericht zu drei Jahren und sechs Monaten Strafhaft verurteilt. Ein Urteil, gegen das er Berufung einlegte.

Für den Vorsitzenden Richter Thomas Geiger und seine beiden Schöffen heißt das nun, die erneute akribische Jagd nach noch so kleinen Details, die entweder für oder gegen den bereits verurteilten Täter sprechen, neu zu beginnen. Zum Prozessauftakt am Montag hörte die Kammer bereits das Tatgeschehen aus Sicht der Staatsanwaltschaft, der Geschädigten und des Beschuldigten.

Am Donnerstag war dann als erster Zeuge der Bekannte der geschädigten Frau im Zeugenstand. Er wiederholte im Wesentlichen, dass der Täter mit brachialer Gewalt ins Haus eingedrungen sei, die Frau geschlagen und ihn zuerst mit der Axt und später mit einem Messer bedroht habe. "Ich hatte Todesangst", stellte er unumwunden fest. Wie tief diese Angst noch heute in dem Mann steckt, verdeutlicht schon die Tatsache, dass er seine Adresse nicht öffentliche nennen wollte.

Auch die Mutter der Geschädigten, die zum ersten Mal im Zeugenstand auftrat, wollte aus Angst vor späteren Repressalien ihre Adresse nicht bekannt geben. Sie erzählte von ständigen Streitereien zwischen ihrer Tochter und dem früheren Lebensgefährten. "Zuerst waren es nur verbale Auseinandersetzungen, die jedoch sehr schnell handgreiflich wurden – dabei war es egal, ob das Kind dabei war oder nicht. Mein Enkelkind ist mit permanenter Gewalt aufgewachsen und heute als Vierjähriger in psychologischer Behandlung."

Die 66-Jährige erinnerte sich auch an eingetretene Türen, an Schläge und Drohungen. Auch habe sich der Angeklagte massiv in ihren Umgang mit seinem Sohn eingemischt. "Der ist sogar zu meinem Arbeitgeber gegangen und hat verlangt, dass ich andere Arbeitszeiten bekomme, damit ich das Kind nicht mehr aus dem Kindergarten abholen könne." Sie habe es, ebenso wie ihre Tochter, mit dem gewalttätigen und spielsüchtigen Mann, der nach eigenen Aussagen in 20 Jahren weit mehr als 100 000 Euro verspielt hat, nicht mehr ausgehalten und sei mit ihrer Tochter zuerst gemeinsam ins Frauenhaus gegangen und später auf die Flucht, auf der sie nur aus dem Koffer gelebt hätten. Und dies immer in der Angst, dass der Täter sie finden würde.

Wie bereits bei der Horber Verhandlung zeigte sich der Beschuldigte völlig uneinsichtig. Bei den Zeugenaussagen winkte er oft mit der Hand ab, schüttelte verständnislos den Kopf und bemühte sich mit kehligen Lauten um Aufmerksamkeit. Auch wies er die Geschädigte, die als Nebenklägerin auftrat, selbst noch im Gerichtssaal mit herrischen Gesten zurecht. Damit er dem Prozessverlauf folgen konnte, stellte man ihm zwei Gebärdendolmetscher, die alles Gesprochene simultan übersetzten, zur Verfügung.

Nach Feststellung der persönlichen Verhältnissen, in der sich der Beschuldigte ausschließlich in bestem Licht präsentierte und an seiner ehemaligen Lebensgefährtin kaum ein gutes Haar ließ, wurde die Sitzung auf den 6. September vertagt. Drei Zeugen sollen an diesem Nachmittag gehört werden. Am 25. September will man dann die Schwester des Angeklagten sowie den Gutachter hören, bevor das Landgericht dann voraussichtlich am 10. Oktober sein Urteil sprechen wird.