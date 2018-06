Horb Reporter in Gefahr: im Rallye-Auto

Horb-Grünmettstetten - Ein bisschen zittern die Hände schon noch beim Aufsager für das Video am Schluss… Der Schwabo-Reporter hat gerade drei Runden mit Steffen Rebentisch in seinem BWM E 36 Compact hinter sich. 3 Kilometer Feldwege. Kurven, Kuppe, dann rein in den Wald und noch mal voll beschleunigt.